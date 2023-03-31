Чемпионка, красавица и меценатка

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Кошкарбек Тусипов

Елена Рыбакина оказала финансовую поддержку перспективным теннисисткам Казахстана и продолжает успешно выступать на турнире в американском Майами.

После победы на Уимблдоне-2022 лидер женской сборной страны пообещала, что часть призовых средств направит на благотворительность и поддержку юнио­ров, и она сдержала свое слово.

Мы уже сообщали о том, как совсем недавно Елена перечислила деньги волонтерскому движению «СтопОтлов» в Астане, которое спасает бездомных животных. А теперь первая ракетка Казахстана, победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде и чемпионка Европы в юниорском командном первенстве до 18 лет, выделила средства на поддержку молодых казахстанских теннисисток, на их стремление развиваться в будущем и стать таким же топ-игроком, как она.

Рыбакина сама выбрала, кому оказать поддержку и перечислила 35 млн тенге сразу 14 юным игрокам. Таким образом по 2,5 млн тенге получили Линара Булешева, Полина Барабанова, Амина Нурмахан, Ариана Гогулина, Сатима Тореген, Ева Корышева, Альбина Какенова, Аружан Арыстанбекова, Дана Байдаулет, Инкар Дюйсебай, Айя Нупбай, Полина Слепцова, Сандугаш Кенжебаева, Зара Даркен, сообщается на сайте Федерации тенниса Казахстана.

Каждая из девушек, уже побеждающих на казахстанской и международной аренах, написала Рыбакиной письмо, где рассказала свою историю в теннисе. Причем изначально общая сумма от Елены в целом была меньше, но позже победительница Уимблдона увеличила количество и денежный объем грантов.

«Думаю, было бы правильно организовать турнир или учредить гранты для молодых игроков, потому что я сама получила когда-то в Казахстане большую поддержку. Теперь моя очередь помогать молодому поколению развиваться», – сказала Рыбакина после победы на Уимблдоне и теперь выполнила обещание.

Между тем главная теннис­ная звезда Казах­стана продолжает штамповать победы на международных турнирах. Так, седьмая ракетка планеты пробилась в полуфинал прес­тижного турнира категории WTA 1000 Miami Open, проходящего в эти дни в США.

В соперницах у 23-летней спорт­сменки была итальянка Мартина Тревизан. Казахстанка обыграла ее со счетом 6:3, 6:0. Матч длился один час и десять минут. По ходу встречи наша соотечественница исполнила восемь эйсов.

Кстати, по данным информационного ресурса OptaAce, перед игрой с Мартиной Тревизан Елена стала первой теннисисткой, выполнившей десять и более эйсов в четырех матчах подряд с момента аналогичного результата в исполнении легендарной американки Серены Уильямс на US Open в 2020 году. Ранее в поединке с россиянкой Анной Калинской Рыбакина записала на свой счет 14 эйсов, затем сделала 12 подач навылет в матче с испанкой Паулой Бадосой и десять – во встрече с бельгийкой Элизе Мертенс.

Отметим, что ранее Рыбакина на турнире в Майами не проходила дальше третьего круга. Кроме того, первая ракетка Казахстана одержала уже 12-ю победу подряд, что является самой продолжительной в ее карьере на уровне WTA серией. Ранее она добивалась двух серий из семи побед кряду. Уже сегодня в полуфинале турнира она сразится с победительницей пары Джессика Пегула (США) – Анастасия Потапова (Россия).

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