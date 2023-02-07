Чемпионка мира Меруерт Ибраева вызвала на бой Фирузу Шарипову

Она записала видеообращение, предложив Шариповой провести встречу в лиге Octagon, в которой выиграла все три своих поединка.

Фото: sports.kz

Казахстанский боец Меруерт Ибраева (3-1) бросила вызов боксерше Фирузе Шариповой (15-2, 8 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Ибраева является чемпионкой Азии по ММА и чемпионкой мира по панкратиону. Она записала видеообращение, предложив Шариповой провести встречу в лиге Octagon, в которой выиграла все три своих поединка.

Издание напомнило, что спортсменка ранее также стала выступать в ММА.

"Фируза, давай устроим бой равных соперниц в лиге Octagon. Хочу проверить, насколько сильны твои бокс и ММА. Примешь ты этот вызов? Или же дальше будешь бить и побеждать слабых соперников?" - сказала Ибраева в видеообращении в Instagram.