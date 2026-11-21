Маргарита Ермакова стала одной из главных героинь национального первенства по тяжелой атлетике, проходящего в Астане. Юная спортсменка не просто обошла более опытных соперниц, а выиграла с внушительным преимуществом.

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В весовой категории до 69 кг представительница столицы подняла 94 кг в рывке и 118 кг в толчке, набрав в сумме двоеборья 212 кг. Серебряная призер Алтынай Танирбергенова из Кызылординской области отстала сразу на 14 кг – подняв в сумме двоеборья 198 кг. При этом борьба за второе место оказалась куда напряженнее: карагандинка Дарья Балабаюк уступила Танирбергеновой всего один кило­грамм и завоевала бронзу.

За столь ранним успехом Маргариты Ермаковой уже стоит солидный соревновательный опыт. Первые шаги в тяжелой атлетике она сделала в Текели области Жетысу. В прошлом году выступала на юниорском чемпионате Азии и юношеских Азиатских играх, а в нынешнем завоевала бронзу юношеского первенства континента в Ташкенте. Теперь в ее активе и взрос­лый национальный титул.

«Я специально готовилась к этому чемпионату страны, и потому удалось полностью выполнить поставленные задачи. Не собираюсь останавливаться и буду ставить перед собой еще более высокие цели», – поделилась планами чемпионка.

Еще одно золото досталось серебряному призеру Азиатских игр Аянат Жумагали. Алматинская спортсменка уверенно выиграла соревнования в категории до 77 кг, подняв 98 кг в рывке и 120 кг в толчке. Сумма 218 кг обеспечила ей преимущество в 37 кг над ближайшей соперницей. Серебро завоевала Аружан Даулетова из Шымкента (181 кг), бронзу – Софья Шалгина из Восточно-Казахстанской области (173 кг).

Определились чемпионки и в других весовых категориях. Карагандинка Екатерина Алякина первенствовала в весе до 57 кг с результатом 180 кг, а Инабат Омирзак из Кызылординской области выиграла категорию до 61 кг, подняв в сумме 166 кг.

Чемпионат проходит в столичном легкоатлетическом комплексе Qazaqstan. За награды борются 165 спортсменов из 16 команд. Всего предусмотрено 16 комплектов медалей – по восемь среди мужчин и женщин.