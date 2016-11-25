За звание сильнейших в личном и командном зачетах боролись 1 200 спортсменов из 26 стран мира. Казахстан представляла внушительная команда из более чем 50 человек. В возрастной категории 50–59 лет Кайырбай Ашенов завоевал золотую медаль в жиме лежа. Результат, который он показал, – личный рекорд спортсмена. При весе менее 90 кг казахстанец «толкнул» в сумме 475 кг.

Кроме того, спортсмен отмечен в других номинациях: он награжден серебряной медалью в общем зачете и бронзовой – в становой тяге.