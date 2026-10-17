Чемпионов мира по греко-римской борьбе встретили в Астане

Спорт

На чемпионате мира U23 в Лас-Вегасе сборная Казахстана завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали

Фото:МТС

В Астану вернулись казахстанские борцы, завоевавшие пять медалей на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет, передает Kazpravda.kz.

В столичном аэропорту чемпионов и призеров встретили председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Руслан Есеналин, тренеры, родные, болельщики и юные спортсмены.

Одним из главных героев соревнований стал столичный борец Айбек Айтбеков. В беседе с журналистами он признался, что посвятил золотую медаль младшему брату, который недавно появился на свет.

«Когда на церемонии награждения звучал гимн после вручения мне золотой медали, я испытывал такие эмоции, которые не могу передать словами. Это нужно прочувствовать. Благодаря в какой-то степени удаче и помощи тренеров мне удалось стать чемпионом. Особую благодарность выражаю всем, кто меня поддерживал. Эту победу я хочу посвятить младшему брату, который недавно родился», сказал спортсмен.

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Руслан Есеналин отметил результат казахстанской сборной.

«В этом году наши мастера греко-римской борьбы показали выдающийся результат на чемпионате мира среди борцов до 23 лет. Пять медалей, в том числе два золота это достойное отражение системной работы спортсменов и тренеров. Поздравляю всех болельщиков», отметил Руслан Есеналин.

Напомним, на чемпионате мира U23 в Лас-Вегасе золотые медали завоевали Айбек Айтбеков и Юсуф Ашрапов. Серебряным призером стал Темирлан Турдакын, бронзовые награды выиграли Арсен Жума и Джохар Узаров.

Всего казахстанские борцы завершили мировое первенство с пятью медалями.

#Спорт #греко-римская борьба #спортсмены

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