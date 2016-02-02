​Чемпионская поступь «арланов»

Но начнем мы хоккейный обзор с казахстанских команд, выступающих в Высшей хоккейной лиге России. Здесь 100-процентный результат продемонстрировала на выезде карагандинская «Сарыарка».

В первом поединке в Ижевске против местной «Ижстали» наши «беркуты», проигрывая со счетом 0:2, смогли переломить ход встречи и к окончанию основного времени сравнять результат – 2:2. Исход поединка решился в овертайме, где победу отечественной дружине точным броском принес Роман Благой.

Не менее острым выдался поединок и в Нефтекамске против «Тороса». Стоит отметить, что трансляции всех матчей ВХЛ проводятся в Интернете, а потому настоящие поклонники этой игры могут не только наблюдать за схватками, но и тут же обмениваться мнениями. Карагандинцы на протяжении двух с половиной периодов сдерживали натиск противника (который на домашней площадке старался действовать в высоком темпе) и при этом успели провести три разящие контратаки. Тем не менее команда из Башкортостана смогла сократить счет до минимального за 10 минут до финальной сирены – 2:3, но на большее их, к нашему счастью, не хватило. После двух выездных побед «Сарыарка» поднялась на 8-е место в турнирной таблице.

Зато не повезло в гостях «торпедовцам» из Усть-Каменогорска. Вначале восточноказахстанцы уступили в Нефтекамске «Торосу» – 2:5, а потом проиграли в Ижев­ске местной «Ижстали» – 2:3. Тем не менее хоккеисты из команды, которые представляют родину казахстанского хоккея, сейчас занимают 10-е место в регулярном первенстве и имеют все шансы в скором времени побороться за главный трофей лиги – Кубок Братины.

Очередной успех с родной дружиной празднуют кокшетауцы. Одержав домашнюю победу над «Горняком» из Рудного – 4:1, их любимый «Арлан» досрочно за четыре тура до окончания выиграл регулярный чемпионат Казахстана. По итогам 46 матчей в активе клуба из Синегорья 120 очков. Подопечные Виктора Богатырева одержали 39 побед в основное время и одну – в овертайме. Напомним, что «волки» уже становились победителями национального регулярного первенства в 2013 и 2015 годах.

Ну, а теперь остановимся на других результатах чемпионата страны. Петропавловский «Кулагер» на выезде в овертайме обыграл атырау­ский «Бейбарыс» – 4:3. ХК «Темиртау» забросил 9 безответных шайб в гостях в ворота «Астаны». В это же время столичный «Номад» на своей площадке уверенно обыграл павлодарский «Иртыш» – 7:2. И, наконец, в Усть-Каменогорске местное ШКО взяло реванш за недавний проигрыш у ХК «Алматы», обыграв его со счетом 2:1.

P.S. Вчера столичный «Барыс» уступил в Уфе «Салавату Юлаеву» со счетом 4:5.