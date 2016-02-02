Свежий выпуск
​Чемпионская поступь «арланов»
Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Но начнем мы хоккейный обзор с казахстанских команд, выступающих в Высшей хоккейной лиге России. Здесь 100-процентный результат продемонстрировала на выезде карагандинская «Сарыарка».

В первом поединке в Ижевске против местной «Ижстали» наши «беркуты», проигрывая со счетом 0:2, смогли переломить ход встречи и к окончанию основного времени сравнять результат – 2:2. Исход поединка решился в овертайме, где победу отечественной дружине точным броском принес Роман Благой.

Не менее острым выдался поединок и в Нефтекамске против «Тороса». Стоит отметить, что трансляции всех матчей ВХЛ проводятся в Интернете, а потому настоящие поклонники этой игры могут не только наблюдать за схватками, но и тут же обмениваться мнениями. Карагандинцы на протяжении двух с половиной периодов сдерживали натиск противника (который на домашней площадке старался действовать в высоком темпе) и при этом успели провести три разящие контратаки. Тем не менее команда из Башкортостана смогла сократить счет до минимального за 10 минут до финальной сирены – 2:3, но на большее их, к нашему счастью, не хватило. После двух выездных побед «Сарыарка» поднялась на 8-е место в турнирной таблице.

Зато не повезло в гостях «торпедовцам» из Усть-Каменогорска. Вначале восточноказахстанцы уступили в Нефтекамске «Торосу» – 2:5, а потом проиграли в Ижев­ске местной «Ижстали» – 2:3. Тем не менее хоккеисты из команды, которые представляют родину казахстанского хоккея, сейчас занимают 10-е место в регулярном первенстве и имеют все шансы в скором времени побороться за главный трофей лиги – Кубок Братины.

Очередной успех с родной дружиной празднуют кокшетауцы. Одержав домашнюю победу над «Горняком» из Рудного – 4:1, их любимый «Арлан» досрочно за четыре тура до окончания выиграл регулярный чемпионат Казахстана. По итогам 46 матчей в активе клуба из Синегорья 120 очков. Подопечные Виктора Богатырева одержали 39 побед в основное время и одну – в овертайме. Напомним, что «волки» уже становились победителями национального регулярного первенства в 2013 и 2015 годах.

Ну, а теперь остановимся на других результатах чемпионата страны. Петропавловский «Кулагер» на выезде в овертайме обыграл атырау­ский «Бейбарыс» – 4:3. ХК «Темиртау» забросил 9 безответных шайб в гостях в ворота «Астаны». В это же время столичный «Номад» на своей площадке уверенно обыграл павлодарский «Иртыш» – 7:2. И, наконец, в Усть-Каменогорске местное ШКО взяло реванш за недавний проигрыш у ХК «Алматы», обыграв его со счетом 2:1.

P.S. Вчера столичный «Барыс» уступил в Уфе «Салавату Юлаеву» со счетом 4:5.

Популярное

Все
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
Многомиллионные потери понесли костанайцы из-за непогоды
Я ушел навсегда...
Как в Казахстан возвращают похищенные активы из-за рубежа
Рейдерство: законодательный аспект
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля
Ситуация вокруг программы ArtSport: давайте разбираться?
Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Интернете новый всплеск мошенничества
В Казахстане увеличен размер оплаты труда спортивных судей
Глазами репортера: спорт в погонах
Город погубленных цветов
Только с четвертой попытки за 2,8 млрд тенге ушел с торгов аэропорт в Петропавловске
Клад ханов Золотой Орды
В свете новых угроз
К древним городам и в лучшие музеи
Справа и с правами
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Закон Республики Казахстан
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Закон Республики Казахстан
Едкий дым в Таразе – в облакимате сделали срочное заявление
С нелегальными продавцами сахара будут бороться в Казахстане
Евросоюз готов помочь Казахстану в возврате выведенных из страны активов
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
АО «KEGOC»: опережающее развитие НЭС Казахстана сейчас – требование времени
Сто секунд до катастрофы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии

Читайте также

Свежий выпуск
Сбалансированное развитие – основа качества жизни
Свежий выпуск
Безопасность прежде всего
Свежий выпуск
Не заплывать!
Свежий выпуск
Чемоданное настроение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]