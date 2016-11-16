Чемпионские шорты Левита разыгрывает Президентский клуб "Астана"

Президентский спортивный клуб "Астана" предлагает выиграть чемпионские шорты Astana Arlans
с автографом Василия Левита, передает Kazpravda.kz
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Информация о конкурсе размещена на официальной странице клуба в Facebook.
Условия участия в конкурсе стандартны для социальных сетей – подписка на страницу, репост и отметка двоих друзей в комментариях к сообщению-фотографии Левита.
Победитель будет выбран случайным образом в четверг, 17 ноября.
Напомним, что Василий Левит является серебряным призером по боксу на Олимпиаде в Рио. При этом крайне неоднозначное судейство финального поединка
в весе до 91 кг между казахстанцем и россиянином Евгением Тищенко вызвало возмущение
мировой общественности.
По решению президента КФБ Тимура Кулибаева Василию Левиту выплатили
"золотую" олимпийскую премию – к сумме премиальных за "серебро" от государства ($150 тысяч) доплатили еще $100 тысяч.