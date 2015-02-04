Свежий выпуск
Чемпионы из Приишимья
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
По данным управления физической культуры и спорта, на сегодня в состав республиканских сборных входят 353 североказахстанца. Для сравнения: в 2013 году их было 295. Как раз тот случай, когда особенно отчетливо просматривается связь между качественным и количественным ростом.
По поручению акима области в прошлом году на территории региона построено 15 мини-футбольных полей и 81 хоккейный корт. На данный момент общее число спортивных сооружений составляет 2 393, из них 1 914 расположены в сельской местности, что реально открывает доступ к здоровому образу жизни практически каждому североказахстанцу.
Официальные цифры, касающиеся числа систематически занимающихся физкультурой и спортом, таковы: 151,7 тыс. человек, или 26,5% населения области. Но на самом деле сторонников здорового образа жизни больше: если есть условия, отчего бы не пробежаться в свободное время по лыжне, не тряхнуть стариной на катке или зеленом газоне к удовольствию всей семьи, ведь совместный досуг не хуже работы сближает. Вот многие так и поступают, даже не думая о ЗОЖ, просто говорят: «Нравится».
Тут главное начать, следом и система сложится, и двери в спортзалы обнаружатся. Благо, последнее легче легкого: как, например, можно не заметить появившийся в селе Новоишимском, административном центре района Г. Мусрепова, недавно сданный в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с современными тренажерными залами и 25-метровым бассейном? Тут все сделано на высшем уровне, исключающем само понятие «глубинки».
Да, ФОК не стыдно показать гостям какого угодно ранга, однако это отнюдь не «парадное» сооружение. Такие же комплексы строят­ся в ауле Бесколь и селе Новоникольском Кызылжарского, в селе Жаркен Тимирязевского районов. Таково начало, продолжение легко представить.
А в Петропавловске горожане с интересом следят за строительством Дворца спорта с долгожданной ледовой ареной и легкоатлетическим манежем. Общая площадь сооружения, которое обойдется местному бюджету в 2 с лишним млрд. тенге, – почти 15 тыс. кв. м.
Так регион системно решает двуединую задачу внедрения здорового образа жизни. Одна из ее составляющих – доступность и массовость. Вот сводные данные: в 2014 году по линии областного управления было проведено 1 300 мероприятий. Из них самыми массовыми стали спортивный праздник «Север», областной турнир «Қызылжар Барысы» по қазақ күресі, спартакиада для людей с ограниченными физическими возможностями «Надежда», областная спартакиада по национальным видам спорта, летний спортивный праздник «Ак бидай», областная женская спартакиада, а также областные Дни здоровья, в которых приняли участие более 300 тыс. североказахстанцев.
Тут в большинстве случаев важнее всего участие и дальнейшее желание продолжить опыт. Тогда и вступает в действие вторая составляющая, при которой секунды, килограммы и метры начинают приобретать все возрастающее значение. Для этого в СКО, где успешно развивается более 60 видов спорта, действуют 26 ЖЮСШ, областная школа-интернат для одаренных в спорте детей, четыре клуба по игровым видам спорта, две школы высшего спортивного мастерства, центр подготовки олимпийского резерва.
На столь солидной базе за прошлый год тренерами подготовлены 8 мастеров спорта международного класса, 32 мастера спорта, 150 КМС и 167 перворазрядников. Так что вполне закономерен факт, что из упомянутых в начале материала 519 завоеванных североказахстанскими атлетами медалей 281 пришлась на олимпийские виды спорта. Кстати, 64 спортсменам, особо отличившимся на республиканских и международных аренах, выплачиваются ежемесячные стипендии.
Так что не исключено, что североказахстанцы еще не раз с гордостью впишут новые страницы в спортивную летопись области. Может, это будет кто-то, чье имя уже на слуху. А может, неизвестный пока, только пробующий силы в одном из 26 дворовых клубов или имеющемся в каждом районе детско-юношеском клубе физической подготовки, где более 4 тыс. подростков проводят свой досуг. При массовости варианты всякие возможны.

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