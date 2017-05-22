Теперь на Аллее чемпионов появились деревья, посаженные чемпионами Олимпийских игр Сергеем Котенко (водное поло, Москва-1980), Валерием Тихоненко (баскетбол, Сеул-1988), Юрием Мельниченко (греко-римская борьба, Атланта-1996), Ольгой Шишигиной (легкая атлетика, Сидней-2000), Ермаханом Ибраимовым (бокс, Сидней-2000) и призерами летних Игр Виктором Абоимовым (плавание, Мюнхен-1972), Болатом Жумадиловым (бокс, Атланта-1996 и Сидней-2000).

Совместная экоинициатива Национального олимпийского комитета Казахстана и акимата города «Аллея чемпионов» стала традиционной, а впервые она была осуществлена в прошлом году с участием победителей и призеров Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.