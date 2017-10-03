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​Чемпионы вновь на пьедестале
Виталий Александров

Еще перед стартом сын заслуженного тренера Казахстана Болата Турлыханова – заслуженный мастер спорта, двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира, Европы и Советского Союза Даулет Турлыханов, комментируя состав участников, с улыбкой сказал: «Даже не знаю, сможет ли кто из наших земляков выиграть в Алматы первое место: уж больно сильные зарубежные борцы в эти два дня поспорят у нас за награды».

На трех коврах мы действительно увидели фаворитов многих национальных сборных – России, Южной Кореи, Грузии, Беларуси, Украины, Армении, Ирана, Узбекистана, Польши, Греции, Кыргызстана, Литвы, Турции, Таджикистана и Таиланда. Казахстан выставил сильнейших палуанов из многих регионов, в том числе участников и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Азии.

Ярко, красочно, эмоционально прошла торжественная церемония открытия состязаний. На ней присутствовали супруга Болата Турлыханова Марзия Айт­баевна, его дети, друзья семьи – прославленный поэт Казахстана Олжас Сулейменов, заслуженный тренер СССР Геннадий Сапунов, олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров и многие другие выдающиеся борцы Казахстана, знавшие Болата Турлыхановича и уважающие Даулета Болатовича. На трибунах собралось много поклонников греко-римской борьбы. На коврах была разыграна сценка с участием артистов, поведавших зрителям историю развития национальной борьбы на территории Казахстана. Фирменная, удивительно мелодичная и патриотичная песня под названием «Чемпионы на пьедестале» прозвучала в самый нужный момент, призывая спортсменов к борьбе до последних сил.

И атлеты продемонстрировали все свое мастерство. Победителями турнира в порядке олимпийских весовых категорий стали Ким Сон Хак (59 кг, Южная Корея), Данияр Каленов (66 кг, Казахстан), Фатих Генгиз (75 кг, Турция), Жан Беленюк (85 кг, Украина), Никита Мельников (98 кг, Россия) и Леван Арабули (130 кг, Грузия). На вторую и третью ступеньки пьедестала почета поднялись казахстанцы Руслан Итемгенов и Нурсултан Калмырзаев (оба – 59 кг), Алмат Кебиспаев (66 кг), Еркин Шайкенов (98 кг) и Нурмахан Тыналиев (130 кг).

Напомним, что в 2015 году Мемориал Болата Турлыханова был включен Международной федерацией борьбы (ныне – Объе­диненный мир борьбы) в свой календарь. За годы проведения турнира в нем побеждали или просто принимали участие многие в будущем ставшие выдаю­щимися борцы, в том числе и казахстанцы.

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