Чэнду и Кашгар: Казахстан и Китай расширят авиасообщение

В рамках проходящей в Ташкенте Конференции рабочей группы по сотрудничеству в сфере гражданской авиации «Китай – Центральная Азия» (C5+1), 4 ноября состоялись двусторонние переговоры между авиационными властями Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева. Китайскую сторону представила заместитель генерального директора Администрации гражданской авиации Китая (CAAC) госпожа Бай Венли.



В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения международного авиасообщения между Казахстаном и Китаем.

"По итогам встречи достигнуты договоренности об увеличении количества разрешённых частот авиарейсов с 150 до 180 рейсов в неделю, а также включении в маршрутную сеть еще двух китайских городов Чэнду и Кашгар", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан и Узбекистан увеличат частоту рейсов.