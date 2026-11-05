Чэнду и Кашгар: Казахстан и Китай расширят авиасообщение

В рамках проходящей в Ташкенте Конференции рабочей группы по сотрудничеству в сфере гражданской авиации «Китай – Центральная Азия» (C5+1), 4 ноября состоялись двусторонние переговоры между авиационными властями Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА
Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева. Китайскую сторону представила заместитель генерального директора Администрации гражданской авиации Китая (CAAC) госпожа Бай Венли.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения международного авиасообщения между Казахстаном и Китаем.
"По итогам встречи достигнуты договоренности об увеличении количества разрешённых частот авиарейсов с 150 до 180 рейсов в неделю, а также включении в маршрутную сеть еще двух китайских городов Чэнду и Кашгар", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что Казахстан и Узбекистан увеличат частоту рейсов.