Череда домашних поражений

1241
Аскар Бейсенбаев

Напомним, в пятницу «барсы» были биты на своей арене ярославским «Локомотивом» – 1:4, а в воскресенье они еще и уступили череповецкой «Северстали» с почти таким же крупным счетом – 1:5. В составе гостей на этот раз результативными атаками отметились: на 18-й минуте – словацкий форвард Адам Лишка, на 32-й – шведский защитник Якоб Стенквист, на 50-й – россиянин Игорь Гераськин, на 55-й – нападающий сборной Эстонии Роберт Рооба и на 56-й – игрок сборной Беларуси Владислав Кодола. У нас же гол престижа на 44-й минуте провел хоккеист сборной Казахстана Аркадий Шестаков.

Ну что сказать? Не везет в общем-то «барсам» в этом году на своем стадионе. Да, были здесь громкие победы над омским «Авангардом» и питерским СКА. Но вот в целом статистика не совсем радужная. Мы провели 12 домашних поединков, в которых выиграли 5 раз, но при этом уступили уже 7 игр. При этом и на выезде играем не совсем хорошо.

В гостях мы выступали 10 раз – 3 раза победили и 7 раз проиграли. Что удивительно, при этом «Барыс» продолжает входить в восьмерку лучших команд Востока (сейчас мы располагаемся на 7-й строчке в нашей Конференции), а значит, все еще попадает в зону плей-офф. И дело тут не в парадоксе, а всего лишь в том, что хуже нас играют сразу пять восточных дружин. При этом, если взять общий показатель КХЛ, то хуже казахстанской команды играют еще и две команды из Западной конференции.

Однако, эти несколько даже утешительные цифры не оправдывают наш клуб, который все же должен, по нашему разумению, выступать гораздо лучше. Тому пример – сравнимый с нами по возможностям челябинский «Трактор», который, представьте себе, сейчас занимает второе место в сводной таблице КХЛ среди всех 24 команд, участвующих в международном турнире.

Что касается домашних игр... Может отправить «Барыс» играть следующую домашнюю серию в Алматы? И это не в качестве наказания, а для стимуляции наших хоккеистов. Ведь все еще помнят, как однажды «барсов» отправили в крупнейший город Казахстана, и там они подарили большой спортивный праздник не только жителям мегаполиса, которые до отказа заполнили трибуны местной ледовой суперарены, но и всем своим фанатам в стране. Может стоит в очередной раз напомнить, что эта команда не столько столичная, сколько общенацио­нальная, за которую болеют не только в Казахстане, но и далеко за ее пределами.

