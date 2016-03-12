Череп, но не мамонтенка Статьи 624 Сергей ГОРБУНОВ

Обрывистые берега Иртыша и степных озер периодически обнажают останки древних животных. Затем их, как правило случайно, находят окрестные жители. Так получилось и с сыном Мираса Мусалимова из Щербактинского района области, который недавно, как сообщает региональный корреспондент Tengrinews.kz, нашел на берегу местного соленого озера Кызылтан, кости, напоминающие скелет мамонтенка. Особенно впечатлял череп молодого животного, в котором даже разглядели бивни.



Здесь следует сказать, что и раньше жители в прибрежной кромке местных озер находили бивни мамонтов, кости других доисторических представителей фауны. Но если прежде найденное, по словам Мираса Мусалимова, раздавали друзьям и знакомым, а бивень мамонта отдали акиму района, то теперь «мамонтенка» он намерен передать в областной краеведческий музей.



Такова предыстория сенсации. А вот директор Центра археологических исследований Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова Виктор Мерц, ознакомившись со снимками, внес поправку, сказав, что это не мамонтенок, а череп и другие кости доисторического шерстистого носорога. И что находка имеет определенную научную ценность и будет весомым дополнением к тем останкам этого вида носорогов времен ледникового периода и исчезнувших в период 8–14 тысяч лет назад, которые есть в областном краеведческом музее.



При этом ученый посетовал, что подобные снимки следует делать не на снегу, как сейчас, а на каком-либо фоне (чтобы четче были контуры костей) и помещать рядом для выявления пропорции мерную шкалу или тот же коробок спичек. Также В. Мерц очень просил представителей исполнительной власти регионов, в случае аналогичных находок на их территориях, сразу же вызывать специалистов по археологии и палеонтологии, так как подобные находки обогащают науку, являются достоянием Казахстана и не должны быть повреждены и разрушены.



…Недра страны хранят множество свидетельств минувших тысячелетий. Не исключено, что когда-нибудь местные жители или археологи действительно найдут кости мамонтенка.

