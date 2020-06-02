Экономика
Через 6 лет дороги Казахстана будут в хорошем состоянии – Атамкулов
Жанат Тукпиев
К 2026 году все автодороги республиканского значения будут находиться в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на отчетной встрече перед населением, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В предстоящие 6 лет мы планируем строительство и реконструкцию 10 тысяч км автодорог (в том числе 3,8 тысяч км переходящих проектов), а также капитальный и средний ремонт 11 тысяч км дорог республиканской сети", – сказал Атамкулов.

Он отметил, что перед ведомством стоят амбициозные задачи: довести долю автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100%, увеличить протяженность дорог I и II технической категории до 60%, долю платных дорог - до 45%, со 100% обеспечением объектами придорожного сервиса.

"Железнодорожный транзит планируем увеличить на 49% - с 18 до 26,9 миллиона тонн. Контейнерный транзит увеличим в 2 раза и доведем до 1,6 миллиона контейнеров в 2025 году. Перевозки пассажиров увеличатся на 35% - ,0,0с 8,1 до 11 миллионов человек в год", – подчеркнул спикер.

В заключение Атамкулов добавил, что реализация всех намеченных проектов позволит создать 550 тысяч рабочих мест.

"В результате, производительность труда в транспортной отрасли вырастет на 20%, а объем инвестиций увеличится в 3 раза", – резюмировал министр.

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