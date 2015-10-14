Свежий выпуск Через дорогу – с транспарантом Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Таких мероприятий было несколько: «Мы – за безопасность!», «Не игнорируй ПДД!», «Айналайын, асықпа!», «ПДД для пешехода», «Азбука безопасности» и «Внимание, светофор!». В ходе акций на оживленных дорожных перекрестках жасотановцы переходили дорогу с транс­парантами и плакатами, призывающими соблюдать ПДД. Молодые активисты раздавали прохожим памятки с правилами дорожного движения, а около детских садов малышам вручали светоотражающие браслеты.

По словам организаторов, провести такие акции их подвигла пугающая статистика: по официальным данным, за 2014 год и первый квартал 2015-го в республике зарегистрировано более 24 тыс. ДТП, в которых погибли или были травмированы 33 639 человек.