Через egov можно будет пользоваться услугами Верховного суда

Технологии
Батырбек Агимбетов
Посетители портала Электронного правительства eGov смогут без авторизации пользоваться услугами электронного сервиса Верховного Суда - "Судебный кабинет", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службы Верховного Суда и АО "Национальный информационные технологии"

"Представители Верховного Суда РК и АО "Национальные информационные технологии" обсудили вопросы интеграции "Электронного правительства" (egov.kz) и электронного сервиса Верховного Суда "Судебный кабинет" (office.sud.kz). Основным достижением данного сотрудничества является запуск механизма SingleSign-On (SSO), который подразумевает единую авторизацию между информационными системами. Получая одну из трех услуг Верховного суда, таких как подача искового заявления, подача заявления о выдаче судебного протокола в электронном виде или запрос на подачу заявления на протокол пользователь может осуществить вход без дополнительной авторизации. Теперь достаточно авторизации на портале "Электронного правительства", - говорится в информации.

"Технология SSO обеспечит более комфортное использование электронных услуг, и избавит пользователей от необходимости многократного ввода данных своей учетной записи", - отметил председатель правления АО "НИТ" Руслан Енсебаев.

По его словам, с помощью интеграции системы судопроизводства с мобильной базой граждан, которая насчитывает на сегодня более 500 тыс. пользователей, появится возможность направлять пользователям различные уведомления, оповещения и повестки. 

"В целях развития применения информационных технологий в судах в 2014 году внедрен информационный сервис - "Судебный кабинет". Таким образом Верховный Суд продолжает работу по применению современных технологий в судебной системе для достижение максимальной прозрачности и доступности судебной системы для населения страны", - рассказал руководитель департамента Верховного Суда РК Ильяс Испанов. 
 
По итогам 2014 года, отмечается в информации, через сервис "Судебный кабинет" подано более 105 тыс. электронных заявлений, из них более 85 тыс. исковых заявлений. 

"Механизм является еще одним шагом по доступности к судебной системе и обеспечивает устойчивый доступ. В случае не функционирования электронного сервиса "Судебный кабинет", есть возможность подачи иска и обращений через веб-портал "Электронного правительства", - уточняется в сообщении.  

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