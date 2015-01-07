Через egov можно будет пользоваться услугами Верховного суда

Посетители портала Электронного правительства eGov
смогут без авторизации пользоваться услугами электронного сервиса Верховного Суда - "Судебный кабинет"
, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службы Верховного Суда и АО "Национальный информационные технологии"
.
"Представители Верховного Суда РК и АО "Национальные информационные технологии" обсудили вопросы интеграции "Электронного правительства" (egov.kz) и электронного сервиса Верховного Суда "Судебный кабинет" (office.sud.kz). Основным достижением данного сотрудничества является запуск механизма SingleSign-On (SSO), который подразумевает единую авторизацию между информационными системами. Получая одну из трех услуг Верховного суда, таких как подача искового заявления, подача заявления о выдаче судебного протокола в электронном виде или запрос на подачу заявления на протокол пользователь может осуществить вход без дополнительной авторизации. Теперь достаточно авторизации на портале "Электронного правительства"
, - говорится в информации.
"Технология SSO обеспечит более комфортное использование электронных услуг, и избавит пользователей от необходимости многократного ввода данных своей учетной записи", - отметил председатель правления АО "НИТ" Руслан Енсебаев.
По его словам, с помощью интеграции системы судопроизводства с мобильной базой граждан, которая насчитывает на сегодня более 500 тыс. пользователей, появится возможность направлять пользователям различные уведомления, оповещения и повестки.
"В целях развития применения информационных технологий в судах в 2014 году внедрен информационный сервис - "Судебный кабинет". Таким образом Верховный Суд продолжает работу по применению современных технологий в судебной системе для достижение максимальной прозрачности и доступности судебной системы для населения страны", - рассказал руководитель департамента Верховного Суда РК Ильяс Испанов.
По итогам 2014 года, отмечается в информации, через сервис "Судебный кабинет" подано более 105 тыс. электронных заявлений, из них более 85 тыс. исковых заявлений.
"Механизм является еще одним шагом по доступности к судебной системе и обеспечивает устойчивый доступ. В случае не функционирования электронного сервиса "Судебный кабинет", есть возможность подачи иска и обращений через веб-портал "Электронного правительства", - уточняется в сообщении.