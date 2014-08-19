Через госграницу Казахстана незаконно перегоняли скот, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-секретаря Пограничной службы КНБ РК.

"Пограничным нарядом жетысайского погранотряда в ЮКО во время несения службы пресечена попытка незаконного перегона из Казахстана в Узбекистан около 200 голов мелко-рогатого скота. В ходе осмотра местности обнаружено повреждение инженерных сооружений. Нарушителям, перегонявшим скот, удалось скрыться с места происшествия, проводится их поиск", – сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, на участке границы карасайского пограничного отряда в Алматинской области пограничниками обнаружены 16 лошадей. При осмотре участка были обнаружены повреждения в ограждении. Установлено, что лошадей перегнали с сопредельной стороны для выпаса на территории Казахстана.

Также на участке границы этого же отряда задержан 30-летний казахстанец при попытке перегона в Кыргызстан 40 овец. В настоящее время по данному факту проводится разбирательство.