Первое заседание Ұлттық құрылтай состоится через месяц в Казахстане

В Казахстане через месяц состоится первое заседание "Ұлттық құрылтай". Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Уже через месяц состоится первое заседание новой диалоговой площадки – "Ұлттық құрылтай". Курултай призван консолидировать общество для обсуждения актуальных вопросов развития страны. Он станет универсальной моделью общенационального диалога. В состав курултая войдут депутаты, члены ассамблеи, эксперты и правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы", – заявил Президент.