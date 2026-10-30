Через не могу и не хочу

Завидую, но пример не беру. Я вообще человек, не созданный для спорта. Вот дома стоит сайкл (не путать с велотренажером). Устанавливался с благими намерениями: планировала войти в образ женщины, ведущей активный образ жизни и с легкостью отмахиваю­щей десятки километров, стройнея и здоровея буквально по часам.

Что имеем в реальности? Правильно – чувство вины за неиспользуемую возможность и взгляд на аппарат, как на незваного родственника, приехавшего на выходные и не собирающегося уезжать.

Но иногда я все-таки решаю: сегодня точно сяду! Но сначала надо переодеться, налить воды, найти плейлист, проветрить комнату, проверить сообщения. А потом уже поздно: организм готовится ко сну, и кто я такая, чтобы нарушать его планы?

С растяжкой еще интереснее. Казалось бы, лежи на коврике, тяни руки, ноги, дыши. Но выясняется, что у меня есть мышцы, о существовании которых я не подозревала, а некоторые связки вообще не подписывались на участие в этом изнуряющем мероприятии. На удивление, учитывая мой малоподвижный бекграунд, я достаточно гибкая, и, честно сказать, не столько мне все это больно или неприятно, сколько лень.

Вот врачи говорят: двигайтесь, укреп­ляйте мышцы, следите за осанкой. Полностью с ними согласна! Просто между пониманием пользы физической активности и самой активностью пролегает огромная пропасть, на дне которой лежу я...

Но последнее время одолевают мысли: после сорока тело уже не прощает всего подряд. Это прежде можно было неделями мало спать, питаться бутербродами и игнорировать пресловутые 10 тысяч шагов в день. А теперь организм ведет свою бухгалтерию: каждая бессонная ночь записана в дебет, как и каждый пропущенный променад или горстка пельменей на ночь.

Есть у меня подруга, которая ходит в спортзал через не хочу. Это вызывает уважение, восхищение и легкую неприязнь к ее способности собрать сумку и отправиться туда, где люди добровольно потеют и платят за возможность устать. Впрочем, и она периодически отлынивает, ссылаясь то на нелетную погоду, то на отсутствие сил. Наверное, мы б с ней преуспели в организации курсов по поиску уважительных причин для бездействия. Первый модуль: «Как объяснить себе, что десять минут зарядки ничего не изменят». Второй: «Почему начинать с понедельника физиологически правильнее, чем со среды». Третий, продвинутый: «Вы так устали от мысли о тренировке, что ее можно засчитать за полноценную нагрузку».

Смех смехом, но осознание неправильности обращения со своим организмом гнетет. Порой до такой степени, что покупаются новые леггинсы, смахивается пыль с гантелей (да, у меня даже они есть, как и каримат!), смотрятся мотивационные видео. Клянусь, даже втягиваюсь на пару дней, бодро приседая на кухне в процессе готовки. Но чем все это заканчивается?­ Очень часто – фразой все той же подруги: «Обожаю смот­реть чужие тренировки под чай»...

А ведь хочется не просто хорошо выглядеть. Хочется и в 80 лет самой подниматься по лестнице, не ухать Совой из мультика при вставании с дивана и не превращать поход в магазин в спортивное соревнование с собственным организмом. Поэтому завтра я начну активничать. Или послезавтра...