Через платежную инфраструктуру интернет-казино провели более 188 млрд тенге

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Для легализации преступных доходов использовалось подконтрольное ТОО.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичный департамент АФМ проводит расследование в отношении группы лиц, обеспечивавшей функционирование незаконных интернет-казино, сообщает Kazpravda.kz 

Согласно материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы Nomadgames, Sultangames и их зеркальные площадки.

Для приема денег игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.

В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.

Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности. В результате через электронные терминалы проведены операции на сумму свыше 188 млрд теңге.

Для легализации преступных доходов использовалось подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд теңге.

В дальнейшем деньги конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых. В ходе следствия установлено перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.

«С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомашин и криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд теңге. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим — в виде залога, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд», – сказано в информации.

Ранее столичный департамент АФМ объявил в межгосударственный розыск 26-летнего гражданина Казахстана Ювашева Ильяра Салаватовича, известного блогера под псевдонимом andersonchik1. 

#АФМ #инфраструктура #платежи #интернет-казино

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