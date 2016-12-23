​Через реформы – к стандартам ОЭСР

Вхождение Казахстана в число 30 развитых стран мира – долго­срочная стратегическая цель нашей страны, которая основана на лучших практиках и стандартах ОЭСР. В 2015 году РК стала одним из трех государств, с которыми ОЭСР впервые разработала Страновую программу. Выбор Казахстана в качестве партнера для реализации такой программы указывает на высокий уровень доверия со стороны стран – членов ОЭСР. Результатом этого сотрудничества станет приведение норм национального законодательства в соответствие с принципами ОЭСР, что в свою очередь повысит качество государственного управления, улучшит условия для ведения бизнеса, повысит деловой и кредитный рейтинг РК, обеспечит рост притока иностранных инвестиций.

Судя по обзорам и правовым инструментам Страновой программы, рекомендации ОЭСР уже нашли свое отражение в проекте Стратегического плана Казах­стана-2025, Концепции по семейной и гендерной политике-2030, в проекте Программы о развитии Агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы и отраслевых законах в области конкуренции, инвестиционной политики и государственного управления.

Следует также отметить достижения Казахстана в рамках сотрудничества с ОЭСР по двум основным направлениям – конкуренция и инвестиции. Так, в нынешнем году наша страна повысила статус до участника в Комитете по конкуренции. В ОЭСР также было принято решение пригласить РК в качестве участника в Комитет по инвес­тициям. Казахстан является первой страной в Центральной Азии, ставшей участником в этих комитетах.

Уходящий год стал переломным в развитии конкурентной политики: именно в этот период были приняты реформы, направленные на либерализацию законодательства, в том числе упрощение антимонопольного регулирования. Основой новой концепции антимонопольной политики являются не вынесение штрафа предпринимателю, а уведомление и предупреж­дение его о серьезных последствиях нарушений конкурентного законодательства.

Экспертами ОЭСР в рамках обзора казахстанской антимонопольной практики было отмечено, что Казахстан является страной, где прогрессирует конкурентное законодательство.

Так, одним из новшеств можно отметить внедрение института уведомления о наличии в действиях субъекта рынка признаков нарушения законодательства. Сегодня мы внедряем принципы, позволяющие добровольно устранять нарушения, без проведения расследования.

В конкурентную практику внед­рены принципы YellowPagesRule, суть которых заключается в том, что для поддержания здоровой конкурентной среды необходимо ограничить создание дочерних структур госкомпаниями и не допускать вмешательства государства в те сферы экономики, где представлен бизнес. Более того, проводится работа по повышению прозрачности и открытости тарифного процесса для потребителей.

Начата масштабная работа в сфере развития предпринимательства и частного сектора. На сегодня Казахстаном поставлена цель по снижению доли государственного участия в экономике до среднего уровня стран ОЭСР – до 15%. Полным ходом реализуется Программа масштабной приватизации, в рамках которой планируется передать в частный сектор более 700 объектов государственной собственности.

Для развития массового предпринимательства и становления широкого среднего класса планируется запуск масштабной программы микрокредитования посредством выравнивания условий кредитования в городах и селах в части обеспечения залоговым имуществом, обучения навыкам.

Проводимая в последние годы работа Правительства по оптимизации разрешительной сис­темы и облегчению условий ведения бизнеса нашла свое отражение в Рейтинге Всемирного банка DoingBusiness, который последние два года подряд отмечает Казахстан как страну реформатора.

Для усиления инвестиционного потенциала страны Казахстан ориентируется на опыт и лучшие практики в рамках сотрудничества с ОЭСР. Казахстан последовательно проводит работу по внедрению стандартов ОЭСР. Так, в 2012 году экспертами ОЭСР был проведен первый обзор инвестиционной политики Казахстана. Для оценки проводимых реформ и внедрения рекомендаций первого обзора в 2015 году была начата работа по проведению второго обзора инвестиционной политики Казахстана. По итогам данных обзоров ОЭСР были представлены конкретные рекомендации, реализация которых будет способствовать дальнейшему улучшению инвестиционного климата страны.

За этот период было реализовано большинство рекомендаций: внедрены новые стимулы для инвесторов, обеспечены гарантии стабильности при изменении налоговых ставок и миграционные льготы, приняты законы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, государственно-частного партнерства, внедрены механизмы «единого окна» для инвесторов. Вступление Казах­стана в ВТО и принятые обязательства по членству в данной организации также вносят позитивный вклад в инвестиционный режим и развитие торговли.

Активно ведет работу институт инвестиционного омбудсмена, направленный на обеспечение и защиту прав и законных интересов инвесторов. Более того, с 1 января текущего года впервые в республике создано отдельное судопроизводство по инвести­ционным спорам.

На сегодня Министерством по инвестициям и развитию принят новый Детальный план по улучшению инвестиционного климата в соответствии со стандартами ОЭСР на 2016–2017 годы. Для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана был введен безвизовый режим для граждан 19 стран – членов ОЭСР. В 2017 году планируется упрощение визовых требований для граждан 55 стран, включая все страны ОЭСР.

Проводимая работа в рамках Страновой программы позволит нам продолжить начатую работу в рамках иституциональных реформ и достичь поставленной цели по вхождению Казахстана в число 30 конкурентоспособных стран мира.