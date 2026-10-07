Через Синьцзян в Евразию: новая логистика Урумчи и Кашгара

Китай
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

Как Урумчи и Кашгар превращают географию Синьцзяна в систему международных транспортных коридоров

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До логистического комплекса в Кашгаре мы ехали долго. Сначала за окнами автобуса тянулись виноградники и гранатовые сады. Затем зелень осталась позади, дорога ушла в окружавшие нас почти безжизненные глиняные горы. Казалось, они уходят далеко за линию горизонта.

Сначала нас подвезли к административному зданию, где на интерактивной карте показывали международные маршруты. После презентации мы снова сели в автобус и через несколько минут оказались уже в рабочей части комплекса.

Афганистан, Пакистан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Россия… Названия стран и национальные флаги сменяли друг друга над секциями длинного крытого терминала. Между ним и вереницей новых белых автомобилей проходили железнодорожные пути, рядом стояли контейнеры и работали погрузочные краны.

О работе комплекса прямо у терминала нам рассказывал заместитель генерального директора Kashgar Shuzhi Logistics Service Co., Ltd. Хань Чжунмин. Еще несколько минут назад все эти направления были линиями на карте, теперь та же география лежала перед глазами. Здесь становился понятнее смысл формулы, увиденной нами в презентационном центре: «Пять проходов — восемь стран, один путь — Евразия».

Кашгар веками жил дорогой

Сегодня его географическое положение стало экономическим ресурсом. Расположенный на юго-западе Синьцзяна, город открывает Китаю выходы в Центральную и Южную Азию. В 2023 году Кашгар вместе с Урумчи и Хоргосом вошел в Китайскую (Синьцзянскую) пилотную зону свободной торговли. Площадь Кашгарского участка составляет 28,48 кв. километра.

Задача здесь не сводится к тому, чтобы просто пропустить груз через территорию города. В одной системе объединяют складирование, таможенное оформление, сортировку, переработку, производство и дальнейшее распределение товаров. В 2025 году внешнеторговый оборот Кашгарского участка зоны свободной торговли превысил 93,16 млрд юаней, число зарегистрированных предприятий достигло 5 173.

Для города, отделенного от крупных промышленных центров восточного Китая тысячами километров, особенно важна скорость.

В Кашгаре работает первый в Китае специализированный TIR-центр, сертифицированный Международным союзом автомобильного транспорта. Здесь в одном месте объединены сбор грузов, транспортное обслуживание и оформление документов.

Международная система TIR позволяет автомобилю с опломбированным грузом следовать по маршруту в рамках единой таможенной гарантии, сокращая количество повторных процедур на промежуточных границах. По данным Управления коммерции Синьцзян-Уйгурского автономного района, на направлениях из Кашгара в Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, страны Ближнего Востока и Европы это позволяет уменьшить время прохождения границы более чем на 30%, а транспортные расходы — более чем на 15%.

Но автомобильными маршрутами транспортная система Кашгара не ограничивается. В презентационном центре нам показывали железнодорожные терминалы, автомобильные дороги, аэропорт, складские и производственные площадки. На территории комплекса это соединение разных видов транспорта было видно уже без схем: автомобили стояли у железнодорожного перрона, рядом находились контейнеры и площадки для формирования международных грузов.

В Урумчи логистическая система Синьцзяна открывается уже в другом масштабе.

Международная сухопутная портовая зона здесь работает как крупный узел, через который проходят грузы из различных регионов Китая. Их консолидируют, формируют международные составы и отправляют дальше на запад.

Сегодня из Урумчи действуют 21 международный железнодорожный маршрут, связывающий город с 26 городами 19 стран Европы и Азии. Совокупное количество отправленных поездов превысило 10 тыс., объем перевезенных грузов приблизился к 10 млн тонн, а связанный с ними внешнеторговый оборот превысил 220 млрд юаней. Здесь работают центр консолидации поездов Китай – Европа, мультимодальный транспортный центр, комплексная бондовая зона и TIR-центр.

Для Казахстана в этих цифрах особенно показательно время. Грузовой поезд из Урумчи может добраться до нашей страны примерно за двое суток. До Узбекистана и Таджикистана — примерно за трое, до России — за восемь, до Нидерландов — за шестнадцать. Поезда «Тяньшань» доставляют товары из Урумчи в Алматы примерно за два дня.

Стоя у этих маршрутов, иначе воспринимаешь привычный тезис о транзитном потенциале Казахстана. Из Астаны мы обычно смотрим на коридор Китай – Европа с запада на восток. В Урумчи видна его другая сторона: здесь собирают грузы из внутренних районов Китая, формируют составы, распределяют контейнеры по направлениям — и через двое суток часть этого потока уже оказывается в Казахстане.

Скорость при этом зависит не только от локомотива и состояния путей. Груз может быстро преодолеть сотни километров и потерять время на станции — при разгрузке, повторной комплектации, оформлении документов. Поэтому в Урумчи меняют и саму организацию перевозок. Маршрут дальнейшего движения определяют заранее, чтобы сократить количество промежуточных операций. По данным властей города, применение такой схемы позволило примерно на 20% повысить скорость доставки и снизить расходы на отдельную группу грузов примерно на 1,7 тыс. юаней.

Все большую часть работы берет на себя цифровая инфраструктура. Данные о грузе передаются между участниками перевозки заранее, используются предварительное декларирование и информационные системы управления транспортными потоками. Современная логистика начинается еще до того, как поезд покинул станцию.

Урумчи и Кашгар показывают две стороны одной системы.

Первый собирает крупные грузовые потоки из внутренних районов Китая и направляет их по железной дороге через Центральную Азию дальше на запад. Второй использует близость к границам, развивая автомобильные и мультимодальные маршруты в Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан и дальше на Ближний Восток.

Для Казахстана происходящее по другую сторону границы имеет вполне практическое значение. Чем быстрее формируются составы, оформляются документы и проходят пограничные процедуры, тем эффективнее работают и транспортные коридоры, проходящие через нашу страну.

На старом Шелковом пути направление каравана определяли дороги через перевалы, пустыни и оазисы. Сегодня маршрут выстраивают железнодорожные пути, автомобильные коридоры, терминалы и цифровое оформление грузов. А расстояние между странами все чаще измеряется уже не месяцами, а сутками.

 

#Китай #логистика #Урумчи #Синьцзян #Кашгар

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