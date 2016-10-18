Порт Актау служит воротами для доставки продукции металлургической компании «АрселорМиттал Темиртау» через Каспий зарубежным государствам. За девять месяцев казахстанцы отгрузили потребителям более 1 млн тонн металла, что на 20% больше, чем за такой же период в прошлом году. Произошло это благодаря увеличению объемов отгрузки через международный торговый порт и за счет освоения терминала «Северный» – новой части международного коридора «Восточные ворота», что связывает Центральную Азию и Китай со странами Закавказья и Персидского залива.

С вводом «Северного» общий грузооборот АО «АрселорМиттал Темиртау» увеличивается на 500 тыс. тонн в год. И на сегодня сталелитейная компания намерена через два актау­ских порта отгружать зарубежным потребителям ежегодно до 1,8 млн тонн продукции. Для нее поставка в Иран – одно из основных направлений в экспорте. АО планирует за 2016–2020 годы увеличить рост продаж на 56%. Прог­ноз только на текущий год достигает 1,15 млн тонн с последующим увеличением до 1,5 млн тонн.

Установление торговых отношений и план продаж на ближайшие пять лет стали главными вопросами, которые рассмотрели при встрече генеральный директор «АрселорМиттал СНГ» Парамжит Калон и Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в РК Моджтаба Дамирчилу. У АО «АрселорМиттал Темиртау» многолетнее сотрудничество с Ираном. И на этот раз обе стороны обсудили возможность снижения таможенных пошлин на отгрузку стальной продукции из Казахстана, логистические и финансовые механизмы, повышающие эффективность партнерства. Шла речь и об отмене дополнительного сбора на отгрузку продукции морским путем на судах под неиранским флагом (1,5–2 доллара за тонну) и продажу труб большого диаметра АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau» в Иран.

По мнению генерального директора «АрселорМиттал СНГ» Парамжита Калона, интерес Исламской Республики Иран к Казахстану подтверждает развитие плодотворного и длительного сотрудничества с предприятиями дружественной страны. Потенциал рынка очень большой, и стороны совместно приложат усилия для его раскрытия.