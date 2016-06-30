​Через тернии к звездам

Астана сегодня для меня – это удивительный город-сказка, деловая и одновременно доброжелательная столица, в которую непременно влюбляются все. Хотя, впервые приехав в этот город, я не мог сказать, что она стала для меня любовью с первого взгляда.

Знаете, такие чувства бывают у студентов, когда они поступают в университет. Вначале они относятся к новому с осторожностью, потом с любопытством. А после и вовсе влюбляются и, окончив вуз, покидают его со слезами на глазах, с огромным сожалением, что жизнь в альма-матер завершилась. У меня были абсолютно такие же чувства к Астане: вначале незнакомая и холодная, сегодня столица вызывает во мне неизменно теплые чувства и даже ностальгию, когда покидаю ее.

Как педагог и ректор университета, сравниваю Астану со своими студентами. Окончив школу, они приходят к нам еще детьми. И мы становимся свидетелями их личностного развития, их поражений и побед. То же самое происходит с Астаной: приезжая каждый раз в столицу, я вижу ее стремительный рост. Кажется, что она меняется не по дням, а по часам. Появляются новые здания, воплощаются интересные архитектурные решения, сады и парки. Для моих студентов и лично для меня это интересный кейс: как из небольшого провинциального городка в короткий срок зародился прекрасный центр политики и бизнеса.

Кейс развития столицы люблю ставить в пример студентам, поскольку новое поколение иногда скептически относится к понятию self-made. Рассказываю им, что Астана – как молодой человек, который только вступил во взрос­лую жизнь. На своем пути он видит сложности и трудности, но не сдается, не бросает все на пути. Но совершенствуется, стремится к лучшему.

Дух столицы – это дух молодого и амбициозного человека, который не благодаря, а вопреки обстоятельствам уверенно смог заявить о себе на международной арене. Астана неразрывно связана с именем Первого Президента Казахстана. Именно Нурсултан Назарбаев взял на себя огромную ответственность и принял решение построить в степи, можно сказать, с нуля современный город. И превратил его в столицу молодого, быстро развивающегося государства. Вопреки нежеланию старой чиновничьей элиты, вопреки экономичес­ким кризисам, сотрясавшим мир. Вопреки голой, промерзшей земле, поначалу не желавшей принимать даже деревья. Вопреки всему сегодня Астану окружает зеленый пояс, настоящий лес.

Поэтому, когда наши студенты участвуют в тренингах и семинарах, мы стараемся демонстрировать опыт поднятия, строительства Астаны, которую образно сравниваем с молодым человеком. В первую очередь для того, чтобы студенты бросили вызов самим себе, задали вопрос «смогу ли я?». Это те вопросы, которые наверняка задавал Президент Казахстана

Нурсултан Назарбаев, мечтая в начале 1990-х годов о новом современном городе на целинной земле. Сегодня эти вопросы задают студенты, стремящиеся стать конкурентоспособными специалистами.

Меня всегда радует, когда реализуются общественно важные проекты как в Астане, так и среди студентов. Это всегда некий индикатор здорового общества. И я обращаю внимание молодежи на то, что в Астане активно развиваются социальные проекты, то, что мы сейчас прививаем молодому поколению.

Мне нравится, что в Астану приезжают смелые и амбициозные люди, которые ставят высокие цели. Они создают особую атмосферу здоровой конкуренции, которая непременно приводит к успеху и выгодно отличает молодую столицу. Как человек сферы образования, считаю своей обязанностью воспитывать именно такое поколение успешных лидеров. Астана построена как раз для них, этот город можно назвать квинтэссенцией амбициозных идей и целей, городом лидеров, не боя­щихся сложностей и готовых к терниям на пути к звездам.