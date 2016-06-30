​Через тернии к звездам

Свежий выпуск
575
Кшиштоф РЫБИНЬСКИ, ректор Университета Нархоз, доктор PhD, профессор

Астана сегодня для меня – это удивительный город-сказка, деловая и одновременно доброжелательная столица, в которую непременно влюбляются все. Хотя, впервые приехав в этот город, я не мог сказать, что она стала для меня любовью с первого взгляда.

Знаете, такие чувства бывают у студентов, когда они поступают в университет. Вначале они относятся к новому с осторожностью, потом с любопытством. А после и вовсе влюбляются и, окончив вуз, покидают его со слезами на глазах, с огромным сожалением, что жизнь в альма-матер завершилась. У меня были абсолютно такие же чувства к Астане: вначале незнакомая и холодная, сегодня столица вызывает во мне неизменно теплые чувства и даже ностальгию, когда покидаю ее.

Как педагог и ректор университета, сравниваю Астану со своими студентами. Окончив школу, они приходят к нам еще детьми. И мы становимся свидетелями их личностного развития, их поражений и побед. То же самое происходит с Астаной: приезжая каждый раз в столицу, я вижу ее стремительный рост. Кажется, что она меняется не по дням, а по часам. Появляются новые здания, воплощаются интересные архитектурные решения, сады и парки. Для моих студентов и лично для меня это интересный кейс: как из небольшого провинциального городка в короткий срок зародился прекрасный центр политики и бизнеса.

Кейс развития столицы люблю ставить в пример студентам, поскольку новое поколение иногда скептически относится к понятию self-made. Рассказываю им, что Астана – как молодой человек, который только вступил во взрос­лую жизнь. На своем пути он видит сложности и трудности, но не сдается, не бросает все на пути. Но совершенствуется, стремится к лучшему.

Дух столицы – это дух молодого и амбициозного человека, который не благодаря, а вопреки обстоятельствам уверенно смог заявить о себе на международной арене. Астана неразрывно связана с именем Первого Президента Казахстана. Именно Нурсултан Назарбаев взял на себя огромную ответственность и принял решение построить в степи, можно сказать, с нуля современный город. И превратил его в столицу молодого, быстро развивающегося государства. Вопреки нежеланию старой чиновничьей элиты, вопреки экономичес­ким кризисам, сотрясавшим мир. Вопреки голой, промерзшей земле, поначалу не желавшей принимать даже деревья. Вопреки всему сегодня Астану окружает зеленый пояс, настоящий лес.

Поэтому, когда наши студенты участвуют в тренингах и семинарах, мы стараемся демонстрировать опыт поднятия, строительства Астаны, которую образно сравниваем с молодым человеком. В первую очередь для того, чтобы студенты бросили вызов самим себе, задали вопрос «смогу ли я?». Это те вопросы, которые наверняка задавал Президент Казахстана

Нурсултан Назарбаев, мечтая в начале 1990-х годов о новом современном городе на целинной земле. Сегодня эти вопросы задают студенты, стремящиеся стать конкурентоспособными специалистами.

Меня всегда радует, когда реализуются общественно важные проекты как в Астане, так и среди студентов. Это всегда некий индикатор здорового общества. И я обращаю внимание молодежи на то, что в Астане активно развиваются социальные проекты, то, что мы сейчас прививаем молодому поколению.

Мне нравится, что в Астану приезжают смелые и амбициозные люди, которые ставят высокие цели. Они создают особую атмосферу здоровой конкуренции, которая непременно приводит к успеху и выгодно отличает молодую столицу. Как человек сферы образования, считаю своей обязанностью воспитывать именно такое поколение успешных лидеров. Астана построена как раз для них, этот город можно назвать квинтэссенцией амбициозных идей и целей, городом лидеров, не боя­щихся сложностей и готовых к терниям на пути к звездам.

Популярное

Все
Авиакатастрофа в Актау: Азербайджан наградил группу сотрудников МЧС Казахстана
ОАЭ ввели обязательное генетическое тестирование перед вступлением в брак
Казахстанские шпажисты стали вторыми на юниорском этапе Кубка мира в Базеле
Выделенные на благоустройство дворов бюджетные деньги украл чиновник в Шымкенте
Военнослужащий Минобороны Нурлан Ботагарин награжден орденом «Айбын» III степени за героизм при спасении пострадавших в авиакатастрофе
Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем главы администрации президента РК
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Закон Республики Казахстан
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
Новые госнаграды появились в Казахстане
AZAL распространил заявление о рейсе Баку - Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент подписал поправки в закон по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
Что даст столице проект «Туристский район Астаны»
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Сколько дней казахстанцы отдохнут на новогодние праздники
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Прорыв в дорожной сфере
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Дважды спасли жизнь малышу
Волшебная сказка
В Северо-Казахстанской области поздравили многодетные семьи
База для скорой ремонтной помощи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]