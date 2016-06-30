​Через тернии к звездам

Астана сегодня для меня – это удивительный город-сказка, деловая и одновременно доброжелательная столица, в которую непременно влюбляются все. Хотя, впервые приехав в этот город, я не мог сказать, что она стала для меня любовью с первого взгляда.
Знаете, такие чувства бывают у студентов, когда они поступают в университет. Вначале они относятся к новому с осторожностью, потом с любопытством. А после и вовсе влюбляются и, окончив вуз, покидают его со слезами на глазах, с огромным сожалением, что жизнь в альма-матер завершилась. У меня были абсолютно такие же чувства к Астане: вначале незнакомая и холодная, сегодня столица вызывает во мне неизменно теплые чувства и даже ностальгию, когда покидаю ее.
Как педагог и ректор университета, сравниваю Астану со своими студентами. Окончив школу, они приходят к нам еще детьми. И мы становимся свидетелями их личностного развития, их поражений и побед. То же самое происходит с Астаной: приезжая каждый раз в столицу, я вижу ее стремительный рост. Кажется, что она меняется не по дням, а по часам. Появляются новые здания, воплощаются интересные архитектурные решения, сады и парки. Для моих студентов и лично для меня это интересный кейс: как из небольшого провинциального городка в короткий срок зародился прекрасный центр политики и бизнеса.
Кейс развития столицы люблю ставить в пример студентам, поскольку новое поколение иногда скептически относится к понятию self-made. Рассказываю им, что Астана – как молодой человек, который только вступил во взрослую жизнь. На своем пути он видит сложности и трудности, но не сдается, не бросает все на пути. Но совершенствуется, стремится к лучшему.
Дух столицы – это дух молодого и амбициозного человека, который не благодаря, а вопреки обстоятельствам уверенно смог заявить о себе на международной арене. Астана неразрывно связана с именем Первого Президента Казахстана. Именно Нурсултан Назарбаев взял на себя огромную ответственность и принял решение построить в степи, можно сказать, с нуля современный город. И превратил его в столицу молодого, быстро развивающегося государства. Вопреки нежеланию старой чиновничьей элиты, вопреки экономическим кризисам, сотрясавшим мир. Вопреки голой, промерзшей земле, поначалу не желавшей принимать даже деревья. Вопреки всему сегодня Астану окружает зеленый пояс, настоящий лес.
Поэтому, когда наши студенты участвуют в тренингах и семинарах, мы стараемся демонстрировать опыт поднятия, строительства Астаны, которую образно сравниваем с молодым человеком. В первую очередь для того, чтобы студенты бросили вызов самим себе, задали вопрос «смогу ли я?». Это те вопросы, которые наверняка задавал Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев, мечтая в начале 1990-х годов о новом современном городе на целинной земле. Сегодня эти вопросы задают студенты, стремящиеся стать конкурентоспособными специалистами.
Меня всегда радует, когда реализуются общественно важные проекты как в Астане, так и среди студентов. Это всегда некий индикатор здорового общества. И я обращаю внимание молодежи на то, что в Астане активно развиваются социальные проекты, то, что мы сейчас прививаем молодому поколению.
Мне нравится, что в Астану приезжают смелые и амбициозные люди, которые ставят высокие цели. Они создают особую атмосферу здоровой конкуренции, которая непременно приводит к успеху и выгодно отличает молодую столицу. Как человек сферы образования, считаю своей обязанностью воспитывать именно такое поколение успешных лидеров. Астана построена как раз для них, этот город можно назвать квинтэссенцией амбициозных идей и целей, городом лидеров, не боящихся сложностей и готовых к терниям на пути к звездам.