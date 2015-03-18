Через трансформацию –к эффективности Статьи 838 Глеб МАЛЫХ

Вчера на расширенном совещании с участием председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Умирзака Шукее­ва, президента АО "НК "КТЖ" Аскара Мамина, руководителей и сотрудников компании, консультантов The Boston Consulting Group состоялось обсуждение перечня стратегических ключевых показателей деятельности АО "НК "Казахстан темир жолы" как основы новой системы управления эффективностью компании в рамках трансформации бизнеса.



В ходе совещания обсуждены подходы к формированию КПД и непосредственно ряд предлагаемых ключевых показателей деятельности, которые нацелены на сокращение операционных затрат АО "НК "КТЖ", повышение удовлетворенности клиентов (пассажиров, грузоотправителей и экспедиторов), уровня безопасности движения. Новая система управления эффективностью, основанная на КПД, позволит сфокусировать работу компании на достижении единых целей: максимальной эффективности производственных и управленческих процессов, снижении издержек, повышения клиенто­ориентированности. КПД каждого сотрудника будут формироваться, исходя из стратегии компании, а мотивация будет зависеть как от дос­тигнутых личных результатов, так и от результатов АО "НК "КТЖ" в целом.



Согласно Стратегии развития АО "НК "КТЖ" до 2020 года, компания должна "стать высокоэффективной национальной транспорт­ной корпорацией, соответствую­щей лучшей мировой практике ведения бизнеса и отвечающей требованиям Единственного акцио­нера". Переход на новую систему КПД компании будет означать: для клиентов – качественное обслуживание и своевременное получение услуг; для АО "НК "КТЖ" – повышение управляемости и эффективности; для акционера (АО "ФНБ" "Самрук-Казы­на") – повышение стоимости активов крупнейшей дочерней компании; для государства – поддержку экономического развития за счет получения качественных, своевременных и безопас­ных транспорт­но-логистических услуг.