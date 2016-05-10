​Черлидинг в камуфляже

Разместившись в военных автомобилях, военнослужащие побывали на разных площадках столицы. Во время остановок девушки раздавали прохожим памятные сувениры, после чего военнослужащие ансамбля устроили шоу с акробатическими трюками. Танцевальные па с элементами черлидинга под сопровождение военного духового оркестра произвели на жителей столицы сильное впечатление. Кульминацией мероприятия стал момент, когда девушки выстроились в цифру «7».

«Мы очень рады, что нам выпала честь от имени девушек-военнослужащих казахстанской армии поздравить всех с Днем защитника Отечества. Этот день олицетворяет историю героических подвигов наших предков и преемственность традиции служения Отечеству. Могу с уверенностью сказать, что мы наравне с мужчинами осваиваем программу боевой подготовки, выполняем все поставленные задачи. Хочу поздравить всех с праздником, пожелать здоровья, мирного неба, спокойствия и согласия», – сказала военнослужащая МО РК младший сержант Карлыгаш Акылбекова.