«Черных копателей» – на контроль

Не отрицают наличия проб­лемы и в Генеральной прокуратуре страны. Согласно официальным данным, вопросы к недропользователям чаще всего возникают из-за несоблюдений контрактных обязательств, причем как со стороны самих предпринимателей, так и представителей уполномоченных органов Казахстана.

Комментируя ситуацию по республике, прокурор отдела по надзору за применением природоохранного законодательства управления по надзору за законностью в социальной сфере департамента правовой защиты Генеральной прокуратуры РК Айбол Тулегенов, в частности, отмечает: замечания к недропользователям в основном касаются несоблюдения финансовых обязательств, в том числе по несвоевременному финансированию согласно конт­ракту социально-экономического развития региона, оформления закупок, неустранения имеющихся нарушений.

К слову, в текущем году планируется принятие Кодекса РК «О недрах и недропользовании». Им предусмотрен ряд концептуальных изменений, связанных с упрощением предоставления права недропользования по принципу «первый пришел – первый получил», переходом на международный порядок оценки запасов, предоставлением отк­рытого доступа к геологичес­кой информации и перевода ее в цифровой формат, усилением положения по ликвидации мес­торождений для обеспечения экологической безопасности страны при закрытии рудников, и другое.

Вместе с тем гораздо больше опасений в текущий момент вызывают чернокопатели общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ). Они наносят не только ущерб экономике государства, но и экологии региона, нарушая порой и инфраструктурное развитие на конкретном территориальном участке близ крупных городов, поселков городского типа.

Анализ ситуации по Казах­стану показал, что чаще всего подобные нарушения совершались близ Астаны. Причиной тому стало массовое строительство, способствующее «разрастанию» незаконных точек добычи и продажи необходимого сырья – глины, гипса, песка.

Ни для кого не секрет, что Астана породила немало недоб­росовестных застройщиков, удовлетворяющих предложения нелегальных землекопателей столицы. По фактам незаконной добычи ОПИ здесь «лидируют» Аршалынский, Целиноградский и Шортандинский районы Акмолинской области.

В целом за последние 5 лет в указанных регионах было установлено более 250 фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. Если судом в отношении чернокопателей было рассмотрено лишь одно уголовное дело, то к административной ответственности привлечены 53 лица.

В рамках борьбы с незаконной добычей ОПИ в Астане разработан проект, в реализацию которого, по мнению представителей Генеральной прокуратуры, большой вклад внесли неравнодушные граждане Казахстана. Положительных результатов, в частнос­ти, удалось добиться благодаря активному использованию интернет-ресурсов, вовлечению населения путем информирования через наиболее популярные социальные сети.

Так, незамедлительные меры были приняты прокуратурой страны после опубликования в разное время видеороликов на канале прокуратуры столицы и на YouTube с мест незаконной добычи ОПИ.

Впрочем, подобные факты замечены были и в Южно-Казах­станской, Алматинской областях. Но, как отметил А. Тулегенов, это лишь единичные факты, связанные со строительством транспорт­ного коридора Западная Европа – Западный Китай.