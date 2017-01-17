«Черных копателей» – на контроль

Не отрицают наличия проблемы и в Генеральной прокуратуре страны. Согласно официальным данным, вопросы к недропользователям чаще всего возникают из-за несоблюдений контрактных обязательств, причем как со стороны самих предпринимателей, так и представителей уполномоченных органов Казахстана.
Комментируя ситуацию по республике, прокурор отдела по надзору за применением природоохранного законодательства управления по надзору за законностью в социальной сфере департамента правовой защиты Генеральной прокуратуры РК Айбол Тулегенов, в частности, отмечает: замечания к недропользователям в основном касаются несоблюдения финансовых обязательств, в том числе по несвоевременному финансированию согласно контракту социально-экономического развития региона, оформления закупок, неустранения имеющихся нарушений.
К слову, в текущем году планируется принятие Кодекса РК «О недрах и недропользовании». Им предусмотрен ряд концептуальных изменений, связанных с упрощением предоставления права недропользования по принципу «первый пришел – первый получил», переходом на международный порядок оценки запасов, предоставлением открытого доступа к геологической информации и перевода ее в цифровой формат, усилением положения по ликвидации месторождений для обеспечения экологической безопасности страны при закрытии рудников, и другое.
Вместе с тем гораздо больше опасений в текущий момент вызывают чернокопатели общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ). Они наносят не только ущерб экономике государства, но и экологии региона, нарушая порой и инфраструктурное развитие на конкретном территориальном участке близ крупных городов, поселков городского типа.
Анализ ситуации по Казахстану показал, что чаще всего подобные нарушения совершались близ Астаны. Причиной тому стало массовое строительство, способствующее «разрастанию» незаконных точек добычи и продажи необходимого сырья – глины, гипса, песка.
Ни для кого не секрет, что Астана породила немало недобросовестных застройщиков, удовлетворяющих предложения нелегальных землекопателей столицы. По фактам незаконной добычи ОПИ здесь «лидируют» Аршалынский, Целиноградский и Шортандинский районы Акмолинской области.
В целом за последние 5 лет в указанных регионах было установлено более 250 фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. Если судом в отношении чернокопателей было рассмотрено лишь одно уголовное дело, то к административной ответственности привлечены 53 лица.
В рамках борьбы с незаконной добычей ОПИ в Астане разработан проект, в реализацию которого, по мнению представителей Генеральной прокуратуры, большой вклад внесли неравнодушные граждане Казахстана. Положительных результатов, в частности, удалось добиться благодаря активному использованию интернет-ресурсов, вовлечению населения путем информирования через наиболее популярные социальные сети.
Так, незамедлительные меры были приняты прокуратурой страны после опубликования в разное время видеороликов на канале прокуратуры столицы и на YouTube с мест незаконной добычи ОПИ.
Впрочем, подобные факты замечены были и в Южно-Казахстанской, Алматинской областях. Но, как отметил А. Тулегенов, это лишь единичные факты, связанные со строительством транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай.