​Черным по белому

Именно с середины июля крупные хозяйствующие субъекты начинают запасаться углем. Чего, увы, не скажешь о подавляющем большинстве представителей частного жилого сектора. В этом можно убедиться, посетив столичные точки реализации твердого топлива. Один из наи­более крупных таких пунктов расположен на товарном дворе АО «Кедентранссервис».

Замдиректора ИП Medina Trade Азимхана Абенова мы застали за обустройством дощатого помещения для весовщиков и торговцев. Отложив на время дела, он охотно согласился ответить на вопросы журналиста.

– Есть ли уголь в наличии? Конечно, вы можете в этом сами убедиться. Мы являемся трейдерами Шубаркольского угольного разреза, поэтому, разумеется, предлагаем данную марку. Стоимость? Осталась прежней с прошлого сезона, – предприниматель показывает на висящий над приемным окошком лист бумаги с надписью: «Уголь шубаркольский, 12 500 тенге».

Спрос? Конечно, есть. Практи­чески ежедневно к нам пос­тупают сотни тонн угля. Судите сами: 2 июля привезли 345 тонн, 4 июля – 325, 6 июля – 195 тонн. Такая же картина наблюдалась 13, 14, 15 чис­ла... Сегодня прибыло еще 6 вагонов коммунально-бытового угля.

Шубаркольский уголь здесь не залеживается. Вчера, например, продали 39 тонн, за день до того – 60 тонн. Зимой, бывало, по 32 вагона каждый день поставляли, уходил с колес, как горячие пирожки. В прошлом году до марта сбыли 75 тысяч тонн, что в два раза больше, чем в предыду­щий период, – не без гордости заявил собеседник и признался:

– Мы уже который год летом не отдыхаем, в основном бесперебойной поставки требуют промышленные предприятия. Кирпичные заводы вокруг Астаны берут у нас топливо. В свободной продаже он и для частных лиц. Вот в данный момент вагон разгружается, можете сфотографировать…

Несколько снимков в железнодорожном тупике мы сделали в тот момент, когда пыльная черная россыпь из открытой затворки вагона с шумом плавно пересыпалась в основание угольной горы. Внешне твердое горючее – не мелкой фракции – выглядело весьма привлекательно, словно подтверж­дая слова предпринимателя о том, что «товар качественный, не залеживается».

Неподалеку застыл в ожидании автопогрузчик. Из ворот выехал одинокий КамАЗ, груженный каменным топливом. Кругом уголь. Много угля. И сложно представить, что минувшей осенью здесь наблюдалась совершенно другая картина: давка, ругань, а очередь из грузовиков выстраивалась поч­ти до километра. Где же сегодня потребители?

На этот вопрос Азимхан Абенов отвечает так: действительно, сейчас граждане довольно вяло покупают уголь, чему есть объек­тивные и субъективные причины. Лето, жара, не за горами подготовка к школе, кто-то еще не поднакопил средств... Другие считают, что запасаться все же лучше к началу отопительного сезона свежим углем. Да, возможно, если он месяцами хранится под открытым небом, то частично теряет свои свойства, опять же в зависимости от марки.

Майкубинский, к примеру, если долго лежит при высокой температуре, может даже самовозгораться… Но шубаркольский уголь на базе долго не задерживается, к тому же, несмотря на большие объемы, сейчас его здесь 3 тыс. тонн, соблюдение правил складирования избавляет продавцов от эксцессов. Храни правильно, соблюдай баланс между накоплением и отпуском угля – и ничего ему не сделается.

Это мнение разделяют и многие потребители. По словам замдиректора компании, уже сложился костяк постоянных клиентов, которые ежегодно запасаются углем именно летом – в июне, июле.

А еще, что интересно, те, кто в прошлом году обжегся на дефиците, переплате и прочих «прелестях» рынка, нынче решили не повторять ошибок и уже пополнили домашние угольные запасы, не дожидаясь сезона. Среди тех, кто уже обеспечил себя теплом на зиму, закупив 5 тонн каражиринского угля, и житель Астаны Ерлан Мансуров. У него мелкий бизнес. Говорит, что знает цену деньгам, а потому топливо на зиму берет загодя.

– Дом у меня не такой большой, кирпичный, печное отопление с паровым котлом требует за зиму, в зависимости от внешней температуры, от 4 до 7 тонн угля. Обычно топим каражиринским, он дает меньше сажи. Беру и шубаркольский. У каждого есть свои плюсы и минусы. А брать топливо, считаю, лучше сейчас. Никто не гарантирует, что потом оно не подорожает, – резонно заключает горожанин.

На еще одной точке – ТОО «Магнит 21» – внешне тоже нет активного движения.

По словам руководителя компании Жаната Тургишева, пока работа идет в основном с близлежащими предприятиями, кирпичными заводами, забирающими мелкую россыпь. Популярные для населения марки «Майкубинский», «Богатырь», «Карагандинский» и другие планируют завозить недели через две. Тогда и массовый закуп пойдет. А там, глядишь, и осень недалеко...

Между тем прошлогодний ажиотаж с углем, как принято считать, был вызван ранним похолоданием. Сказались и недос­таточные объемы шубаркольского угля, наиболее популярного из-за своих свойств и цены. Данной ситуацией поспешили воспользоваться перекупщики, которые, приобретая, к примеру, тот же шубаркольский за 11 500 тенге на тупиках, перепродавали его за 16−18 тыс. тенге. Рискуя остаться без тепла, люди были вынуждены переплачивать предприимчивым спекулянтам.

При этом за различные нарушения закона в прошлом году к ответственности были привлечены несколько трейдерских компаний.

Чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации, нынче акимат призывает население позаботиться о тепле в доме заблаговременно. Все равно тратиться на уголь придется, так есть ли смысл приобретать втридорога то, что можно купить дешевле и заранее?

Как сообщил нашей газете начальник отдела топливно-энергетических ресурсов УТЭКиКХ акимата Астаны Максат Есмагулов, ежедневно управлением проводится мониторинг количест­ва угля, поставленного в город, с разбивкой по маркам и ценам. В частности, на сегодня средняя цена в Астане на майкубинский составляет 10 000 тенге, каражиринский – 14 000 тенге, карагандинский, кузнецкий – 12 500, шубаркольский – 12 500 тенге за тонну.

На вопрос, могут ли цены вырасти, когда и насколько, сейчас никто не даст ответа. Существует очень много факторов, влияющих на формирование конечной стои­мости продукта. Акимат в этом плане определил свою позицию: данная сфера полностью регулируется рыночными отношениями.

– В осенне-зимний период проб­лемы по приобретению угля связаны с резким ростом спроса, в результате чего перекупщики поднимают цены, создаются очереди, – говорит Максат Есмагулов.

В текущем году, по его словам, данная проблема неоднократно обсуждалась в ходе совещаний с участием руководства акимата города, представителей министерств экономики, энергетики, по инвес­тициям и развитию, НПП «Атамекен», ОЮЛ «Союз товарных бирж Республики Казахстан «Отан», угледобывающих компаний.

Прорабатывается вопрос по законодательному регулированию рынка угля. В целях недопущения напряжения в текущем году

акимат ведет переговоры с пос­тавщиками по сдерживанию цен в пиковый период. С учетом расхода угля за 2017–2018 годы направлена заявка в соответствую­щие министерства по потребности угля на предстоящий период.