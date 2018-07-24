​Черным по белому

Именно с середины июля крупные хозяйствующие субъекты начинают запасаться углем. Чего, увы, не скажешь о подавляющем большинстве представителей частного жилого сектора. В этом можно убедиться, посетив столичные точки реализации твердого топлива. Один из наиболее крупных таких пунктов расположен на товарном дворе АО «Кедентранссервис».
Замдиректора ИП Medina Trade Азимхана Абенова мы застали за обустройством дощатого помещения для весовщиков и торговцев. Отложив на время дела, он охотно согласился ответить на вопросы журналиста.
– Есть ли уголь в наличии? Конечно, вы можете в этом сами убедиться. Мы являемся трейдерами Шубаркольского угольного разреза, поэтому, разумеется, предлагаем данную марку. Стоимость? Осталась прежней с прошлого сезона, – предприниматель показывает на висящий над приемным окошком лист бумаги с надписью: «Уголь шубаркольский, 12 500 тенге».
Спрос? Конечно, есть. Практически ежедневно к нам поступают сотни тонн угля. Судите сами: 2 июля привезли 345 тонн, 4 июля – 325, 6 июля – 195 тонн. Такая же картина наблюдалась 13, 14, 15 числа... Сегодня прибыло еще 6 вагонов коммунально-бытового угля.
Шубаркольский уголь здесь не залеживается. Вчера, например, продали 39 тонн, за день до того – 60 тонн. Зимой, бывало, по 32 вагона каждый день поставляли, уходил с колес, как горячие пирожки. В прошлом году до марта сбыли 75 тысяч тонн, что в два раза больше, чем в предыдущий период, – не без гордости заявил собеседник и признался:
– Мы уже который год летом не отдыхаем, в основном бесперебойной поставки требуют промышленные предприятия. Кирпичные заводы вокруг Астаны берут у нас топливо. В свободной продаже он и для частных лиц. Вот в данный момент вагон разгружается, можете сфотографировать…
Несколько снимков в железнодорожном тупике мы сделали в тот момент, когда пыльная черная россыпь из открытой затворки вагона с шумом плавно пересыпалась в основание угольной горы. Внешне твердое горючее – не мелкой фракции – выглядело весьма привлекательно, словно подтверждая слова предпринимателя о том, что «товар качественный, не залеживается».
Неподалеку застыл в ожидании автопогрузчик. Из ворот выехал одинокий КамАЗ, груженный каменным топливом. Кругом уголь. Много угля. И сложно представить, что минувшей осенью здесь наблюдалась совершенно другая картина: давка, ругань, а очередь из грузовиков выстраивалась почти до километра. Где же сегодня потребители?
На этот вопрос Азимхан Абенов отвечает так: действительно, сейчас граждане довольно вяло покупают уголь, чему есть объективные и субъективные причины. Лето, жара, не за горами подготовка к школе, кто-то еще не поднакопил средств... Другие считают, что запасаться все же лучше к началу отопительного сезона свежим углем. Да, возможно, если он месяцами хранится под открытым небом, то частично теряет свои свойства, опять же в зависимости от марки.
Майкубинский, к примеру, если долго лежит при высокой температуре, может даже самовозгораться… Но шубаркольский уголь на базе долго не задерживается, к тому же, несмотря на большие объемы, сейчас его здесь 3 тыс. тонн, соблюдение правил складирования избавляет продавцов от эксцессов. Храни правильно, соблюдай баланс между накоплением и отпуском угля – и ничего ему не сделается.
Это мнение разделяют и многие потребители. По словам замдиректора компании, уже сложился костяк постоянных клиентов, которые ежегодно запасаются углем именно летом – в июне, июле.
А еще, что интересно, те, кто в прошлом году обжегся на дефиците, переплате и прочих «прелестях» рынка, нынче решили не повторять ошибок и уже пополнили домашние угольные запасы, не дожидаясь сезона. Среди тех, кто уже обеспечил себя теплом на зиму, закупив 5 тонн каражиринского угля, и житель Астаны Ерлан Мансуров. У него мелкий бизнес. Говорит, что знает цену деньгам, а потому топливо на зиму берет загодя.
– Дом у меня не такой большой, кирпичный, печное отопление с паровым котлом требует за зиму, в зависимости от внешней температуры, от 4 до 7 тонн угля. Обычно топим каражиринским, он дает меньше сажи. Беру и шубаркольский. У каждого есть свои плюсы и минусы. А брать топливо, считаю, лучше сейчас. Никто не гарантирует, что потом оно не подорожает, – резонно заключает горожанин.
На еще одной точке – ТОО «Магнит 21» – внешне тоже нет активного движения.
По словам руководителя компании Жаната Тургишева, пока работа идет в основном с близлежащими предприятиями, кирпичными заводами, забирающими мелкую россыпь. Популярные для населения марки «Майкубинский», «Богатырь», «Карагандинский» и другие планируют завозить недели через две. Тогда и массовый закуп пойдет. А там, глядишь, и осень недалеко...
Между тем прошлогодний ажиотаж с углем, как принято считать, был вызван ранним похолоданием. Сказались и недостаточные объемы шубаркольского угля, наиболее популярного из-за своих свойств и цены. Данной ситуацией поспешили воспользоваться перекупщики, которые, приобретая, к примеру, тот же шубаркольский за 11 500 тенге на тупиках, перепродавали его за 16−18 тыс. тенге. Рискуя остаться без тепла, люди были вынуждены переплачивать предприимчивым спекулянтам.
При этом за различные нарушения закона в прошлом году к ответственности были привлечены несколько трейдерских компаний.
Чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации, нынче акимат призывает население позаботиться о тепле в доме заблаговременно. Все равно тратиться на уголь придется, так есть ли смысл приобретать втридорога то, что можно купить дешевле и заранее?
Как сообщил нашей газете начальник отдела топливно-энергетических ресурсов УТЭКиКХ акимата Астаны Максат Есмагулов, ежедневно управлением проводится мониторинг количества угля, поставленного в город, с разбивкой по маркам и ценам. В частности, на сегодня средняя цена в Астане на майкубинский составляет 10 000 тенге, каражиринский – 14 000 тенге, карагандинский, кузнецкий – 12 500, шубаркольский – 12 500 тенге за тонну.
На вопрос, могут ли цены вырасти, когда и насколько, сейчас никто не даст ответа. Существует очень много факторов, влияющих на формирование конечной стоимости продукта. Акимат в этом плане определил свою позицию: данная сфера полностью регулируется рыночными отношениями.
– В осенне-зимний период проблемы по приобретению угля связаны с резким ростом спроса, в результате чего перекупщики поднимают цены, создаются очереди, – говорит Максат Есмагулов.
В текущем году, по его словам, данная проблема неоднократно обсуждалась в ходе совещаний с участием руководства акимата города, представителей министерств экономики, энергетики, по инвестициям и развитию, НПП «Атамекен», ОЮЛ «Союз товарных бирж Республики Казахстан «Отан», угледобывающих компаний.
Прорабатывается вопрос по законодательному регулированию рынка угля. В целях недопущения напряжения в текущем году
акимат ведет переговоры с поставщиками по сдерживанию цен в пиковый период. С учетом расхода угля за 2017–2018 годы направлена заявка в соответствующие министерства по потребности угля на предстоящий период.