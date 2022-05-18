Черный пакет, сброшенный с моста в воду, привлек внимание полиции Атырау (видео)

Водитель, сбросивший черный пакет с моста в реку, привлек внимание полиции в городе Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

В объектив камеры видеонаблюдения центра оперативного управления УП Атырау попал водитель, который на мосту Мечникова, сбросил в воду черный мешок для мусора. Инцидент произошел 15 мая в 21:00 часов.

Стражи порядка оперативно установили нарушителя, в отношении которого составили административный протокол по части 1 статьи 434-2 КоАП РК (загрязнение мест общего пользования). Горожанину 1977 года рождения предстоит оплатить штраф в 15 315 тенге.

Как оказалось, в мешке для мусора были кости жертвенного животного с поминального обеда.