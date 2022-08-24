«Черный принц», «елизавета» и... «болото»

Необычные овощи и ягоды поспевают на огородах костанайцев.

Вы когда-нибудь ели зеленые помидоры? Нет? А вот в доме Андрея Самохина они в этом году стали главным угощением витаминного стола. И не потому что его семья любит лакомиться незрелыми овощами, просто такой уж это сорт. И название его в общем-то не совсем съедобное – «болото». Оно связано с внешним видом помидоров, которые остаются зелеными даже когда полностью поспеют.

– На вкус они ничем не отличаются от обычных – красных. Разве что кожура у них несколько плотнее, но переспевают они очень быстро, – поделился своими наблюдениями дачник. – Мы впервые попробовали посадить этот сорт. Посоветовали родственники из России, они же и привезли семена. Такие помидорки хороши в приготовлении салатов и для консервации.

А вот черные помидоры, которые растут в огородах двух жительниц поселка Дружба, для засолки вообще не годятся. «Черный принц» известен своими вкусовыми качествами. В отличие от традиционных красных, эти помидоры очень сладкие. За эти качества их и полюбили костанайцы.

– Я занимаюсь огородом недавно. Черные помидоры посадила сейчас впервые. Это среднеспелый сорт, созревает 100–115 дней, но пока мы попробовали только два плода. Очень вкусные. Даже сфотографировать их не успели. Остальные спеют на грядке, – рассказывает Гузель Ахметова.

Ее соседка по поселку Марина пробовала несколько лет назад вырастить «черного принца» из семян. И вырастила. Правда, результат ее не устроил: то плоды были не такими, как ей хотелось, то плодоносили растения не совсем обильно. Тогда женщина решила действовать по старинке: сделать семена собственноручно. Купила у бабушки-дачницы, такой же любительницы экзотики, черный помидор, выбрала семечки и посадила зимой в грунт. Получилось пять экспериментальных кустов. Но вот на беду, а может, наоборот, на счастье, выжил только один.

– Дело в том, что я высадила рассаду в открытый грунт 30 мая, как раз в тот день, когда на Костанай обрушился град. Он побил все растения. Каким-то чудом уцелел только один куст. Позже оказалось, что это как раз черный помидор. У них очень высокая ботва. Длина куста достигает 1,6 метра, он выше меня. Листва необычная: напоминает елочку. Ну а в уходе черные помидоры совсем непривередливы, – говорит Марина.

У дачницы Ксении помидоры растут вполне обычные, зато клубника гигантских размеров. Некоторые образцы достигают размеров крупной «уралки». И это несмотря на то, что она не использует никаких удобрений и подкормок. Сорт «елизавета 2» дает поистине царские урожаи.

– Мы купили рассаду в прошлом году. Это второй урожай. Но вообще-то она многоразовая и за сезон цветет несколько раз. Бывает даже, что уже снег лежит, а она все цветет и ягоды розовые висят, – говорит владелица дачного участка СО «Пригородное» Ксения.

Жизнь идет, и все меняется. Если еще лет 30 назад мы с нетерпением ждали, когда на грядках поспеют желтые помидоры, чтобы поскорее отведать, каковы же они на вкус, то теперь этим сортом томатов никого уже не удивишь. Нынче диковина – зеленые и черные помидоры. И, вероятно, когда-нибудь благодаря упорному труду селекционеров появятся новые сорта овощей и ягод. К примеру, клубника будет таких размеров, как приличный помидор, а помидоры, созревая, будут окрашиваться в радужный цвет.