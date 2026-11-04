«Черный шар» стал третьим самым кассовым испанским фильмом в истории

Кино

Фильм Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси собрал 36,7 млн евро и уступает лишь «Восьми баскским фамилиям» и «Невозможному»

Фото: Anadolu / Getty Images

В этой картине, в главных ролях которой снялись Пенелопа Крус и Гленн Клоуз, а вдохновлена она Федерико Гарсиа Лоркой, по кассовым сборам она уступает только фильмам 'Ocho apellidos vascos' и 'Lo imposible', сообщает Euronews.

Успех фильма совпал с восстановлением испанского кинорынка, где доходы выросли на 40 % за первые 41 недели 2026 года и достигли 489,4 млн евро. Эта сумма на 8 % превышает средний показатель за тот же период до пандемии.

Картина также сумела привлечь более молодую аудиторию, чем обычно для драм. По данным Rentrak, почти 40 % опрошенных зрителей были моложе 35 лет, а женщины составляли более 62 %. Его успех также укрепил позиции независимых дистрибьюторов на испанском рынке.

Кроме того, 'La bola negra' была предварительно отобрана для представления Испании на премии «Оскар» 2027 года, что может еще больше поддержать ее прокатный успех.

Несмотря на рост сборов, посещаемость кинотеатров все еще не вернулась к уровням, существовавшим до пандемии. С января по сентябрь количество зрителей увеличилось на 29 % по сравнению с 2025 годом, однако осталось на 13 % ниже среднего показателя, зафиксированного в период с 2017 по 2019 год.

#кино #Испания #фильм #сборы

Популярное

Все
От банковских резервов к инвестициям: на площадке партии «Әділет» обсудили финансирование экономики
«Черный шар» стал третьим самым кассовым испанским фильмом в истории
АФМ объявило в розыск граждан России и Украины
Будущее – в качестве жизни
Единство – залог устойчивого развития
Закон проверяется практикой
Жибек Куламбаева прошла во второй круг турнира WTA в Индии
От цифровых решений – к реальным переменам
Бриллианты подешевели на фоне роста запасов
В интересах пациентов
Вам мед к столу или вместо шампуня?
Сплетение трудолюбия и успеха
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»
Токаев прибыл во дворцовый комплекс «Кулие» в Анкаре
До 110 тысяч тенге повысят минимальную зарплату в 2027 году
Криштиану Роналду забил 985-й гол в карьере
С ветерком по автостраде
Состоялось итоговое заседание комиссии по госпремии имени Абая
Реализация Послания: в Курултае наметили шаги по модернизации инфраструктуры страны
Токаев призвал к финансовой и всесторонней поддержке Совета старейшин ОТГ
Казахстан собрал 24,3 млн тонн зерна
Новые технологии для фермеров
«Бизнесу достаточно просто «не мешать» – Токаев
Повышение МЗП и мораторий на проверки МСП: Что будет в 2027 году
В США приостановили лотерею грин-карт на 2027 год
75 лицензий на старательство отозвали в ВКО
Летний успех летающего лыжника
Победный почерк первой ракетки планеты
Задачи на долгосрочную перспективу
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента

Читайте также

В Казахстане сняли документальный фильм об усыновлении
Джонни Депп может сыграть в шестой части «Пиратов Карибског…
Новые «Голодные игры» покорили критиков и названы лучшей ча…
Звезда вселенной Marvel скончался в США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]