«Черный шар» стал третьим самым кассовым испанским фильмом в истории

Фильм Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси собрал 36,7 млн евро и уступает лишь «Восьми баскским фамилиям» и «Невозможному»

Фото: Anadolu / Getty Images

В этой картине, в главных ролях которой снялись Пенелопа Крус и Гленн Клоуз, а вдохновлена она Федерико Гарсиа Лоркой, по кассовым сборам она уступает только фильмам 'Ocho apellidos vascos' и 'Lo imposible', сообщает Euronews.

Успех фильма совпал с восстановлением испанского кинорынка, где доходы выросли на 40 % за первые 41 недели 2026 года и достигли 489,4 млн евро. Эта сумма на 8 % превышает средний показатель за тот же период до пандемии.

Картина также сумела привлечь более молодую аудиторию, чем обычно для драм. По данным Rentrak, почти 40 % опрошенных зрителей были моложе 35 лет, а женщины составляли более 62 %. Его успех также укрепил позиции независимых дистрибьюторов на испанском рынке.

Кроме того, 'La bola negra' была предварительно отобрана для представления Испании на премии «Оскар» 2027 года, что может еще больше поддержать ее прокатный успех.

Несмотря на рост сборов, посещаемость кинотеатров все еще не вернулась к уровням, существовавшим до пандемии. С января по сентябрь количество зрителей увеличилось на 29 % по сравнению с 2025 годом, однако осталось на 13 % ниже среднего показателя, зафиксированного в период с 2017 по 2019 год.