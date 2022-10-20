Черный снег накроет город

Уже несколько лет в Семее жалуются на коптящие котельные. В прошлом году горожанам довелось наблюдать «черный снег». Не исключено, что и нынче история повторится.

В Семее дымят не только котельные, но и промышленные предприятия, печи в частном секторе и автомобили. В прошлом году руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Амантай Утельбаев на пресс-конференции прокомментировал появление черной сажи, отметив, между тем, что весь технологический процесс предприятий находится под контролем.

– В каждой котельной, по требованиям, положенным по технологическому циклу, устанавливаются фильтры... Работники отдела совместно со специалистами ежемесячно осуществляют мониторинг и анализируют объемы и источники выбросов. Возможно, это какие-то технические неполадки и локальные остановки фильтрационного оборудования, отсюда и возникают какие-то выбросы, – сказал тогда Амантай Утельбаев.

Месяц назад он ушел на заслуженный отдых, а трубы с начала отопительного сезона задымили еще сильнее. Сажа черными хлопьями разлетается по всей округе. В Семее, к слову, насчитывается 14 котельных.

В январе 2021 года департамент экологии Восточно-Казахстанской области провел внеплановую проверку на ТЭЦ Семея после жалоб горожан. По итогам проверки было выдано предписание по разработке и исполнению технических мероприятий, призванных повысить эффективность работы электрофильтров.

Тепловые источники в Семее реконструируют каждый год. Только в прошлом году, по информации отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, на ремонт котельных из областного бюджета было выделено более 1 млрд тенге. Все победители конкурса выполнили работу согласно договорным обязательствам и в срок. В отопительный сезон город вошел нормально.

Системы работают в штатном режиме, имеется необходимый запас топлива, отгрузка его идет регулярно, ежедневно по 45 вагонов. Есть профицит тепловой энергии. Для улучшения качества подачи тепла проведена гидравлическая наладка, это принесло ощутимый эффект.

Параллельно в рамках подготовки к следующему отопительному сезону будет идти работа по обновлению теплосетей в городских микрорайонах на правом и левом берегу Иртыша. Так, в котельной 35-го квартала уже проведены подготовительные мероприятия. Ее планируется дополнительно усовершенствовать для более качественного обеспечения теплом.

А на вопрос о черном дыме специалисты ответили, что всему виной могла быть локальная остановка котла.

«Фильтры были заменены. Черный дым может быть связан с локальной остановкой или переходом с одного котла на другой», – пояснили в отделе ЖКХ.

Первый снег еще не выпал, а жители центральной части Семея выкладывают фото дворов в копоти. В ГКП «Теплокоммун­энерго» сообщили, что причиной возникновения выбросов является работа котлов без фильт­рующих элементов очистки дымовых газов.

«На сегодняшний день прорабатывается вопрос о замене батарейных циклонов нарукавных фильтров на котельной «Габбасова» для улучшения качества очистки дымовых газов», – отчитались в «Теплокоммунэнерго».

Куда делись прошлогодние фильтры и были ли они, никто не ответил.

По мнению экологов, на каждом предприятии должно быть установлено современное биозащитное оборудование. Но ввиду его высокой стоимости эти экологические требования не всегда соблюдаются.

Эколог с 35-летним стажем, доцент кафедры химической технологии и экологии университета им. Шакарима, кандидат технических наук Любовь Скрипникова говорит, что Семею в плане географического расположения повезло, и частые ветры уносят вредные вещества, скапливающиеся в атмосфере.

– Объекты промышленности в нашем городе построены еще в советское время, и все проекты учитывали расположение «розы ветров», поэтому по размещению нарушений никаких нет. Единственная проблема – заводы устаревшие и требуют модернизации экобиозащитной техники, ее замены, запуска новых, более экологически стабильных установок, которые, скорее всего, работают на сегодняшний день не вполне в этом плане благополучно. Поэтому выбросы, в частности цементного завода, расположенного рядом с нашим университетом, являются достаточно наглядными, тем более в зимний период, когда выпадает снег и на поверхности можно видеть следы выбросов. Поэтому решение проблемы – в замене оборудования и постоянном контроле над предприятиями. Мы со студентами проводим практику, изучаем показатели выбросов технологического оборудования, и по данным, которые анализируем, обстановка благополучная, – говорит Любовь Скрипникова.

Что касается котельных, то в Семее их очень много, в том чис­ле и мелких.

– Разобщенные мелкие котельные – это всегда хуже, чем если бы был один централизованный тепловой источник, над которым бы осуществлялся контроль. Не забывайте также, что в городе очень большой частный сектор, а там никто не контролирует, сколько каждый частник сжигает угля или мазута за отопительный период, – говорит эколог.

В последнее время семейчане стали получать сообщения о неблагоприятных метеоусловиях второй степени. Любовь Скрипникова пояснила, что это связано с климатическими изменениями.

– Идет увеличение выбросов углекислого газа, тепло хуже отражается от поверхности земли и концентрируется в приземном атмосферном слое. Образуется так называемый застой, и плюс ко всему этому изменяется климат. В последнее время мы часто наблюдаем дымку, она образуется из-за плохого движения воздуха, которое необходимо для прозрачности, – пояснила эксперт.

Повлиять на этот процесс горожане не могут. Чтобы выбросов стало меньше, нужно, чтобы каждый источник загрязнения, любое предприятие – большое или малое – установили эффективное биозащитное оборудование.