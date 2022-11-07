Черный список застройщиков опубликовали для дольщиков Астаны

Составлен список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков в городе Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима столицы.

В акимате напомнили, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается Законом РК «О долевом участии в жилищном строительстве». За занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях, а также статье 214 Уголовного кодекса.

Для сохранности средств акимат Астаны просит граждан быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов, в частности, разрешения на строительство, положительное заключение Государственной вневедомственной экспертизы проектов.

Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства, – предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования – в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными.

Список застройщиков

По всем имеющимся вопросам астанчане могут обращаться в управление контроля и качества городской среды столицы по адресу: город Астана, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, 9.

Телефоны для обратной связи: 8 (7172) 55-04-28, 55-67-03.