​Черта бедности снизилась

Семинарские занятия клубов поиска работы посетили 136 акмолинцев, из них трудоустроены на постоянную и временную работу 112 человек, или 82,4%. В ходе пяти ярмарок-вакансий 49 человек трудоустроились. Кроме этого, в рамках Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в облас­ти по первому направлению «Обеспечение участников программы техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обу­чением» планируется обучить 2 129 человек. По второму направлению «Развитие массового предпринимательства» основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» будут обучены 1 080 акмолинцев, а микрокредиты получат 514 сельчан. А по третьему направлению «Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов» получат направления на молодежную практику выпускники вузов и колледжей, а на социальные рабочие места – 170 человек.