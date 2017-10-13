​Чертик из табакерки

До 28 ноября по 80 ведущим школам всех районов Алматы будет курсировать передвижная антитабачная выставка. Ее организаторами являются Нацио­нальная коалиция «За Казахстан, свободный от табачного дыма» и Алматинский городской центр здорового образа жизни. Учащимся старших классов покажут демонстрационные муляжи: легкие некурящего и курильщика, банки со смолой и мокротой курильщика, химический состав сигарет, дисплей ротовой полос­ти, языка и легких курильщика и другие экспонаты. Всего в экс­позиции представлено 13 муляжей известной международной организации GASP (Group Against Smoking in Public – группа против курения в общественных местах), которая является основным поставщиком демонстрационных моделей о вреде курения и алкоголя в мире.

Открылась антитабачная экс­позиция в 56-й школе Алматы, которую местное управление образования посоветовало организаторам как... образцовую. Лидер Национальной коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма» Джамиля Садыкова рассказала, что в рамках мероприятия все школьные психологи получат диск на казахском и русском языках, где собрана серия лучших видеороликов о вреде сигарет и кальяна и несколько презентаций на ту же тему для разных возрастных категорий (дети, подростки, молодежь).

– В этих материалах представлено все, что мы накопили за 10 лет работы, все наши труды, – говорит Джамиля. – О вреде курения лучше рассказывать на наглядных примерах, оперировать фактами, показывать экспонаты и преподносить все в игровой форме. Основная цель – не припугнуть детей, а рассказать и показать им правду о вреде курения. Припугнуть их вообще вряд ли возможно: современные ребята и не такое видели. Преж­де чем открыть выставку, мы провели тестовый показ среди студентов биологического факультета КазНУ имени аль-Фараби. При том, что они гораздо старше школьников и обладают более высоким уровнем знаний, интерес к экспозиции проявили немалый.

Что же тогда говорить о школьниках? В фойе альма-матер яблоку негде было упасть. Дети становились в очередь для того, чтобы рассмотреть образцы, а от особо интересных экземпляров не отходили по 10–15 минут, крутили их в руках, нажимали и даже нюхали. Директор школы Айнура Нурпеисова наблюдала за происходящим с улыбкой:

– Для нашего учебного заведения большая честь открывать такой важный социальный проект. Школа всегда с удовольствием участвует во всех мероприятиях и акциях ЗОЖ, которые проводятся в Алматы. Определенно могу сказать, что все эти акции не проходят бесследно. Дети стали курить гораздо меньше. Я работаю в школе два десятка лет и отчетливо вижу эту тенденцию. Раньше мы с ними как только не боролись: и по дворам ходили их искать, и в подворотнях ловили, и прямо возле школы отнимали сигареты. Но в последнее время, в связи с официальным запретом курения в общественных местах и активной пропагандой ЗОЖ, курящих в старшем звене по пальцам можно пересчитать.

Единственное, что беспокоит общественных деятелей – это возникшая мода на курение ­кальяна. Она не носит повальный характер, но иногда дети совершенно серьезно считают, что кальян в отличие от сигарет не несет никакой опасности. А уж как красиво его курить! Гламурнее не бывает. Рестораторы, как ни странно, предоставляют несовершеннолетним возможность употреблять кальян и даже могут отправить кальянщика к ним домой.

Отбить у подростков желание курить кальян и сигареты как раз и призвана антитабачная ­выставка. Больше всего детей толпилось возле медсестры Диларам Заримовой, взявшей «шефство» над интерактивными муляжами легких здорового человека и легких курильщика. При нажатии на импровизированную педаль здоровые легкие натурального красного цвета раскрывались, а нездоровые, черные, не показывали никаких признаков жизни. Тогда подростки громко говорили «фу» и уверяли медработника, что курить не будут. От экспонатов сильно пахло формалином, а сама медсестра была в резиновых перчатках.

– Здоровый муляж, если можно так его охарактеризовать, сделан в лабораторных условиях из легких свиньи, он выглядит свежо и «дышит» в полную силу, – сообщила Диларам Заримова. – Нездоровый же ничего интерес­ного из себя не представляет: цвет отвратительный, стенки не­эластичные, при вдохе-выдохе не реагирует. Дети откликались на демонстрацию очень активно, задавали много вопросов, фотографировали экспонаты, чтобы показать родителям и сверстникам. Я объясняла им, что мы никого не заставляем силой отказаться от курения, а просто показываем, что ждет человека, им увлеченного. Среди экспонатов также есть банка с мокротой курильщика, которая скапливается за год, если он будет курить одну пачку в день, ротовая полость курильщика, да не просто с желтыми, а с коричневыми зубами! Вид очень неприятный, а главное – правдоподобный. Дети ведь не понимают, если им скажешь, что в одной сигарете содержится до 7 тысяч химических веществ. Им надо прямо в лоб показать, тогда задумаются.

Помимо просмотра экспозиции организаторы обустроили в помещении специальную инстаграм-площадку и предложили школьникам облачиться в костюмы здорового сердца, легкого или печени, а потом сделать фото и выложить его в социальные сети. Этим предложением старшеклассники воспользовались весьма охотно. Не прошло и часа, как в инстаграме замелькали десятки постов, каждый из которых пусть и завуалированно, но предупреждал аудиторию о вреде курения.