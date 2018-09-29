Червей в шоколаде обнаружил житель Павлодара - видео

В конфетах, приобретенных в минимаркете, житель Павлодара обнаружил червей, передает pavlodarnews.kz.
Корреспондент выяснил, что автор сообщения – павлодарец Евгений Хабаров.
"Мы взяли конфеты "Мишутка", "Кот в Сапогах" и "Красная Шапочка" к чаю, каждого вида по 200 грамм, заплатили около 700 тенге. Когда дома начали открывать конфеты, то увидели там червей. В некоторых конфетах уже образовалась тля с личинками. Мы начали вскрывать остальные конфеты - на некоторых уже ползали черви. Три конфеты, можно точно сказать, были с живыми червяками, которые ползали, и из всех конфет примерно 8-10 нормальные", - рассказал он.
Видео с червивыми конфетами пользователь Instagram выложил в сообществе @vpavlodare.kz.