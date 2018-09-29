Червей в шоколаде обнаружил житель Павлодара - видео

Общество
117
Анастасия Прилепская
Фото из открытых источников
В конфетах, приобретенных в минимаркете, житель Павлодара обнаружил червей, передает pavlodarnews.kz.

Корреспондент выяснил, что автор сообщения – павлодарец Евгений Хабаров.

"Мы взяли конфеты "Мишутка", "Кот в Сапогах" и "Красная Шапочка" к чаю, каждого вида по 200 грамм, заплатили около 700 тенге. Когда дома начали открывать конфеты, то увидели там червей. В некоторых конфетах уже образовалась тля с личинками. Мы начали вскрывать остальные конфеты - на некоторых уже ползали черви. Три конфеты, можно точно сказать, были с живыми червяками, которые ползали, и из всех конфет примерно 8-10 нормальные", - рассказал он.

Видео с червивыми конфетами пользователь Instagram выложил в сообществе @vpavlodare.kz.


Популярное

Все
Путь творчества – путь новаторства
Более 20 тысяч новобранцев призовут весной на срочную службу
Казахстан на пути к гендерному равенству
О нашем, о женском
«Кибернадзор» в действии
ГРП – где работать престижно
Грибной сезон круглый год
Объявлена победительница фотоконкурса «Шекара аруы-2025»
По зову сердца
Женская энергия рушит стереотипы
«Смотрите, какая у меня тачка!»
Награду имени академика Н. Базановой вручили ученым страны
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Молодые ученые на особом счету
«Не сделал должных выводов»: шесть лет тюрьмы получил житель Акмолинской области
В МСХ – новое назначение
Переговоры США и Украины провалились
Канат Шарлапаев освобожден от занимаемой должности
Американский банк по ошибке перевел клиенту 81 трлн долларов
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Европротокол в законе
В приоритете - здоровье матери и ребенка
Достойный пример Каныбека Патсаева
«Кайрат» узнал соперника по Лиге чемпионов и лидирует в первенстве страны
Первым полуфиналистом плей-офф текущего сезона стал «Арлан»
1 марта в стране отмечают День благодарности
Олжас Бектенов предупредил BI Group и BAZIS
Как на Масленой неделе…
Спешите делать добрые дела!
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто

Читайте также

«Смотрите, какая у меня тачка!»
Грибной сезон круглый год
Казахстан на пути к гендерному равенству
Казахстан на пути к гендерному равенству: 39% руководящих д…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]