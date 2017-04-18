Черви-производители Марина Иванова, Западно-Казахстанская область

Когда в районе стали активно агитировать к занятию предпринимательством, предлагая всевозможные субсидии и выгодные условия кредитования, Шукургали Галиевич серьезно задумался. Как принято на селе, у каждого здесь есть личное подворье, несколько голов скота, земельный участок. Исходя из имеющихся возможностей и был разработан бизнес-план по внедрению червей-засланцев на жанибекскую землю. Сначала были куплены усть-каменогорские представители, свыше 3 тыс. особей. Не все, конечно, прижились в новых условиях, тем более что им пришлось перенести долгую дорогу через всю страну. Но благодаря быстрому размножению, их численность вскоре восстановилась и начала расти.



О червеводстве, или по-научному вермикультуре, Шукургали Абдрахманов прочитал в Интернете и узнал, что для разведения дождевых червей не нужно никакого суперсовременного оборудования, достаточно обеспечить сырьем, а его, как уже упоминалось, в поселке предостаточно. Для поддержания влажности важно использовать нехлори­рованную воду – от той, которую пьют люди, червяки просто дохнут. Поэтому специально для них в ход идет дождевая или природная, из естественных источников.



Проект жанибекского предпринимателя был признан перспективным и поддержан государством в виде гранта как инновационный. На полученные деньги бизнесмен приобрел грузовик и водораздатчик, а также «поголовье» калифорнийских червей, которые оказались больше по размеру, а значит, продуктивнее отечественных.



Конечно, привезены они вовсе не из Калифорнии. Это название породы – гибрида дождевого червя, выведенной в 1959 году в США. С тех пор они распространились по всему миру и успешно используются в производстве биогумуса.



– Производимый червями биогумус лучше, чем чернозем, – говорит Шукургали Абдрахманов. – Концентрация полезных для растений веществ в нем гораздо выше, чем в земле, пусть даже самой хорошей. Благодаря биологически чистому продукту без использования удобре­ний урожайность увеличивается в 3–4 раза.



По словам бизнесмена, первые партии новой экологически чистой продукции раздавали бахчеводам бесплатно, чтобы те убедились в эффективности ее использования. Сейчас для продвижения товара районный акимат и филиал Палаты предпринимателей «рекламирует» его руководителям тепличных хозяйств.



– Частники берут маленькими партиями, – делится бизнесмен. – Кто для цветников, кто для выращивания рассады. А нам хотелось бы нарастить объемы, тем более что имеющиеся земельные площади позволяют.



Технология производства довольно проста, главное – поддерживать нужную влажность компоста, все остальное черви сделают сами, переработают насыщенный органическими соединениями субстрат: перепревший навоз, компост, органические отходы и мусор, произведя чистый биогумус, на котором все растет как на дрожжах.



И даже на зиму их нет необходимости переносить в другое место. Неприхотливые черви в холодное время года впадают в анабиоз, главное – утеплить место их зимования, не допустив промерзания почвы.



– Черви – это не коровы или овцы, никуда не разбегутся, никто на них не нападет и не угонит. Где ты их оставил, там они и будут находиться, – говорит предприниматель. – Они непривередливые, вот только труд по большей части немеханизированный, готовый биогумус приходится собирать вручную.



Всю работу Шукургали Абдрахманов выполняет сам и пока справляется. Продукция расходится среди жителей села, численность которых не превышает 1 000 человек, приобретают полезный продукт и в райцентре, а с попутным транспортом производители готовы передать свою продукцию в любую часть области. Вот только местные дороги оставляют желать лучшего, да и путь неблизкий – от Таловки до Уральска не меньше 500 км, преимущественно по бездорожью.