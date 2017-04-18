Черви-производители

Марина Иванова, Западно-Казахстанская область
Когда в районе стали активно агитировать к занятию предпринимательством, предлагая всевозможные субсидии и выгодные условия кредитования, Шукургали Галиевич серьезно задумался. Как принято на селе, у каждого здесь есть личное подворье, несколько голов скота, земельный участок. Исходя из имеющихся возможностей и был разработан бизнес-план по внедрению червей-засланцев на жанибекскую землю. Сначала были куплены усть-каменогорские представители, свыше 3 тыс. особей. Не все, конечно, прижились в новых условиях, тем более что им пришлось перенести долгую дорогу через всю страну. Но благодаря быстрому размножению, их численность вскоре восстановилась и начала расти.

О червеводстве, или по-научному вермикультуре, Шукургали Абдрахманов прочитал в Интернете и узнал, что для разведения дождевых червей не нужно никакого суперсовременного оборудования, достаточно обеспечить сырьем, а его, как уже упоминалось, в поселке предостаточно. Для поддержания влажности важно использовать нехлори­рованную воду – от той, которую пьют люди, червяки просто дохнут. Поэтому специально для них в ход идет дождевая или природная, из естественных источников.

Проект жанибекского предпринимателя был признан перспективным и поддержан государством в виде гранта как инновационный. На полученные деньги бизнесмен приобрел грузовик и водораздатчик, а также «поголовье» калифорнийских червей, которые оказались больше по размеру, а значит, продуктивнее отечественных.

Конечно, привезены они вовсе не из Калифорнии. Это название породы – гибрида дождевого червя, выведенной в 1959 году в США. С тех пор они распространились по всему миру и успешно используются в производстве биогумуса.

– Производимый червями биогумус лучше, чем чернозем, – говорит Шукургали Абдрахманов. – Концентрация полезных для растений веществ в нем гораздо выше, чем в земле, пусть даже самой хорошей. Благодаря биологически чистому продукту без использования удобре­ний урожайность увеличивается в 3–4 раза.

По словам бизнесмена, первые партии новой экологически чистой продукции раздавали бахчеводам бесплатно, чтобы те убедились в эффективности ее использования. Сейчас для продвижения товара районный акимат и филиал Палаты предпринимателей «рекламирует» его руководителям тепличных хозяйств.

– Частники берут маленькими партиями, – делится бизнесмен. – Кто для цветников, кто для выращивания рассады. А нам хотелось бы нарастить объемы, тем более что имеющиеся земельные площади позволяют.

Технология производства довольно проста, главное – поддерживать нужную влажность компоста, все остальное черви сделают сами, переработают насыщенный органическими соединениями субстрат: перепревший навоз, компост, органические отходы и мусор, произведя чистый биогумус, на котором все растет как на дрожжах.

И даже на зиму их нет необходимости переносить в другое место. Неприхотливые черви в холодное время года впадают в анабиоз, главное – утеплить место их зимования, не допустив промерзания почвы.

– Черви – это не коровы или овцы, никуда не разбегутся, никто на них не нападет и не угонит. Где ты их оставил, там они и будут находиться, – говорит предприниматель. – Они непривередливые, вот только труд по большей части немеханизированный, готовый биогумус приходится собирать вручную.

Всю работу Шукургали Абдрахманов выполняет сам и пока справляется. Продукция расходится среди жителей села, численность которых не превышает 1 000 человек, приобретают полезный продукт и в райцентре, а с попутным транспортом производители готовы передать свою продукцию в любую часть области. Вот только местные дороги оставляют желать лучшего, да и путь неблизкий – от Таловки до Уральска не меньше 500 км, преимущественно по бездорожью.

Популярное

Все
Стал символом свободы и единства
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Интриги Первой лиги
Где смех и драма учат не молчать
Наступила эра больших игр
Интеллектуал эпохи независимости
Поисковики отправились на остров Сахалин
Библиотека нового времени
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Танец, несущий праздник
Поливной сезон проходит штатно
Дело мастера живет
Бегом к своей мечте
Музей пригласил в путешествие
Завершает работу Международная школа геномики и биоинформатики
Ветераны футбола в 70 и 80 лет сохраняют активность, продолжая выходить на поле
Поехали кататься?
Чтобы лето даром не прошло
«…И недаром мы сильны»
Все дело в ассоциации
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Возрождая легендарные породы
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]