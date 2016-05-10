Честь – носить имя деда

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Алевтина ДОНСКИХ
Одно такое письмо – от Мажита Жусупова, внука фронтовика, – пришло в редакцию из Павлодарской области. В нем – фото и рассказ о Мажите Малдыбаевиче Жусупове. Внук очень гордится тем, что его назвали в честь деда.
«Мне выпала огромная честь носить имя моего деда, человека с непростой судьбой и огромным добрым сердцем, – пишет Мажит Жусупов. – Мажит Малдыбаевич участвовал в боях Великой Отечественной войны с первых ее дней, и его фронтовая судьба похожа на судьбу миллионов солдат.

Дед родился в 1919-м в селе Саржал Баянаульского района Павлодарской области. Его родители умерли во время голода 30-х годов. Чтобы спасти детей, дядя привез их в Павлодар и определил в детский дом. Успешно окончив среднюю школу, Мажит некоторое время работал учителем в сельской местности, а в сентябре 1939-го был призван в ряды Красной армии. С мая 1940-го по март 1941 года он был курсантом полковой школы, после окончания которой вернулся на службу старшиной роты в саперную часть в город Нежин на Украине».
Когда началась война, часть выступила навстречу немецким войскам. Под Ровно саперная часть попала в окружение. Но бойцы решились на прорыв. Немногим удалось выйти из кольца противника. В боях за Полтаву 13 августа 1941 года Мажит Жусупов получил первое ранение. После выхода из окружения он был направлен в артиллерийскую часть и в мае 1942 года получил должность командира взвода.

Затем с сентября 1942-го по июнь 1943 года проходил обучение в Пензенском артиллерийско-минометном училище. Окончив его, воевал в составе 4-го Украинского фронта, командовал взводом управления батареи 14-го минометного полка 33-й минометной бригады и участвовал в освобождении Южной Украины и Крыма.

«В ходе Миусской операции 31 июля 1943 года, во время контрнаступления танковых дивизий СС, дед получил легкое осколочное ранение, однако продолжил вести бой вместе со своими боевыми товарищами, – пишет Мажит Жусупов. – А в одном из боев 8 апреля 1944 года в период артиллерийской подготовки Жусупов одним из первых с группой солдат переправился через реку и оказался вблизи вражеских окопов. Ему было дано задание координировать огневые удары артиллерии по вражеским огневым точкам и обеспечивать бесперебойную связь с минометной батареей. При ведении огневого вала под свинцовым дож­дем противника лично разведал минометную батарею и противотанковое орудие. Несмотря на сильный артиллерийско-минометный шквал, связь с батареей работала бесперебойно. Порывы линии благодаря самоотверженным действиям телефонистов быстро устранялись. За успешное выполнение этого боевого задания дед был награжден медалью «За отвагу».

Затем, по рассказу внука, Мажит Жусупов был переброшен на 3-й Белорусский фронт. В ходе операции «Багратион» участвовал в ликвидации окруженных под Витебском пяти немецких дивизий, в освобождении городов Лепель, Борисов, Орша, Минск, части Литвы и Латвии, форсировал Неман.

«В ходе боев за взятие города Витебска, находясь в боевых порядках пехоты, он обнаружил минометную батарею, два дзота и блиндаж противника, а также уничтожил вражескую пушку, – с гордостью рассказывает внук фронтовика. – За проявленные в этом бою мужество и отвагу Мажит Жусупов получил орден Красной Звезды. При прорыве сильно укреп­ленной линии обороны противника в районе Кенигсберга 13 января 1945 года батареей Мажита Жусупова был разбит наблюдательный пункт противника, уничтожены два разведчика-наблюдателя, 15 гитлеровцев и два пулеметных гнезда.
На следующий день при штурме Каттенауских высот его батареей были уничтожены еще два пулеметных гнезда и 35 солдат и офицеров противника. Однако враг предпринял попытку контратаковать и завязал ожесточенный бой. Тогда Жусупов взял станковый пулемет и сдерживал пехоту противника до подхода основных сил. В этот день он получил тяжелое ранение, однако продолжал вести бой. За это время им было уничтожено 10 солдат, 3 станковых пулемета и 2 повозки противника. Через день он был отправлен в медсанчасть, где и встретил Победу. За боевые заслуги, проявленные в бою, Жусупов был отмечен орденом Отечественной войны I степени».

После войны Мажит Жусупов вернулся на малую родину, поступил на гидромелиоративный факультет Казахского сельхозинститута. Потом работал в системе Министерства мелиорации и водного хозяйства, в 1958 году был назначен начальником управления мелиорации и водного хозяйства Павлодарской области, где проработал 20 лет.
«Под его руководством в Павлодарской области были созданы крупные оросительные системы, – завершает рассказ о Мажите Жусупове его внук. – Это позволило увеличить площадь орошаемых земель до 100 тысяч гектаров, построить новые колхозы и совхозы. Он принимал участие в разработке проекта и строительстве канала «Иртыш – Караганда». Труд деда отмечен орденом «Знак Почета», медалями и грамотами. Первым в республике он был удостоен звания «Заслуженный гидротехник КазССР».

Со своей супругой Жумашевой Кульбарам он прожил 52 года. Они вырастили и воспитали двух дочерей и троих внуков. Дед ушел из жизни 10 лет назад, оставив значительный след в истории Казахстана и нашей семьи».

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