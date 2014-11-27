Статьи Честно служить народу Олег ТАРАН

В своем выступлении К. Кожамжаров рассказал об особенностях деятельности, основных приоритетах и первоочередных задачах агентства. Как известно, образованный Указом Президента Казахстана новый государственный орган совмещает административные и правоохранительные функ­ции. Ведомство реализует государственную политику в сферах госслужбы, обеспечения качества госуслуг и противодействия коррупции.



Обращаясь к коллегам, председатель агентства особо подчеркнул значимость соблюдения ими таких фундаментальных моральных правил, как честность, справедливость и неподкупность. Этому будут способствовать новые подходы к формированию персонала, которые ведомство начало апробировать на себе. К примеру, впервые руководители территориальных департаментов, наделенных правоохранительными полномочиями, были назначены после прохождения открытых конкурсных процедур с использованием полиграфа.



Глава ведомства отдельно остановился на вопросах совершенствования отбора и продвижения кадров в системе государственной службы.

Намеченные руководством агентства меры будут направлены на исключение протекционизма и аффилиированности, командных перемещений и других негативных явлений, создающих условия для проявления коррупции.



– Ключевая задача агентства – продвижение и утверж­дение ценностей честного и безупречного служения сотрудников государственных органов народу, – акцентировал внимание глава ведомства. Он призвал руководителей других госструктур воспринимать агентство и его сотрудников как своих надежных партнеров в решении задач, поставленных Президентом страны.



Системная работа по антикоррупционному обучению и просвещению, сопряженная с выявлением и устранением условий, порождаю­щих коррупцию, станет основой профилактики этого негативного явления.



В связи с этим К. Кожамжаров призвал общественность и СМИ поддержать инициативы и проекты агентства, поскольку, только объединив усилия, можно обеспечить успешное претворение намеченных планов в жизнь. Он также подробно остановился на особенностях организации антикоррупционной службы, акцентировав внимание на вопросах превенции коррупционных правонарушений.

