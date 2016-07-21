​Честное имя Героя

Громя гитлеровские полчища, Красная армия заставила врагов говорить и выдавать свои тайны. В марте 1942 года на одном участке фронта близ Орла наши войска разбили 45-ю пехотную дивизию противника. При этом был захвачен ее штаб, и, сами того не желая, враги легенду о необычайной стойкости героев старой крепости на Буге подтвердили документально: «Наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Эта простая истина еще раз доказана при взятии Брест-Литовска… Русские боролись исключительно упорно и настойчиво. Они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к борьбе. Сюда нельзя было подступиться, имея только пехотные средства, так как превосходно организованный ружейный и пулеметный огонь из глубоких окопов и подковообразного двора скашивали каждого приближающегося. Оставалось только одно решение – голодом и жаждой принудить их сдаться в плен, а потому было необходимо прибегнуть ко всем средствам, ускоряющим их изнурение…»

В боях за Брест немцы потеряли 5% от урона на Восточном фронте, протянувшемся от Белого до Черного морей, или столько личного состава, сколько полегло при покорении всей Франции. Не помогли фашистам и сверхтяжелые орудия. И не помогут уже никогда – об этом им заявили защитники Брестской крепости, среди которых много было и алматинцев, в первые часы, в первые дни войны…

Именно так организовал тогда оборону ее боевой командир генерал-майор Иван Сидорович Лазаренко, имя которого долгие годы было незаслуженно вычеркнуто из списков героев – защитников крепости. Мало того, его огульно обвинили в растерянности и бездействии, в самовольном выезде в штаб корпуса и оставлении частей дивизии без надлежащего руководства.

Было вынесено решение: расстрелять. Однако был помилован, казнь заменили десятью годами, а в октяб­ре 1942-го Лазаренко был освобожден от отбывания наказания и отправлен в действующую армию в звании полковника. Воевавший в Испании и Финляндии генерал Иван Лазаренко в командование 42-й дивизией вступил 12 мая 1941 года, а уже с 15 мая трижды предлагал вывести части дивизии из Бреста и крепости, а также призвать из запаса приписанных к ней 7 000 бойцов. Но Сталин, как известно, опасался дать повод немцам для нападения, потому директивы Генштаба запрещали войскам выходить на оборонительные рубежи. Так что говорить о «беспечности» генерала Лазаренко, по мнению Главной военной прокуратуры, нет никаких оснований. Докладывал командир дивизии и о том, что из 14 танкеток 10 неисправны, что дивизия не получила 8 пушек – 2 зенитные батареи.

Все это говорит об отношении командира к исполнению своих обязанностей. 22 июня генерал Лазаренко отдал приказы о выводе частей из крепости, где они попали в «мышеловку», и выдвинулся к месту сосредоточения полков для организации обороны. Согласно показаниям свидетелей, генерал организовал оборону, а так как связь была нарушена, отправился в штаб корпуса за получением дальнейших приказов и вернулся на рубеж обороны дивизии. Словом, говорить ни о «растерянности», ни о «бездействии», равно как и о «самовольном убытии в штаб», что некоторые трактовали как трусость, нет оснований.

– Чтобы доказать невиновность Ивана Лазаренко, было получено заключение Института военной истории Министерства обороны, – рассказал газете «Известия» главный военный прокурор России Сергей Фридинский.

Ученые пришли к выводу: реальной возможности противостоять внезапному нападению превосходящих сил противника в течение времени, необходимого для выдвижения и развертывания подкреплений, не было. Ведь в первые же часы Брестская крепость была блокирована, и вывезти из нее войска и имущество было невозможно. Действия командира дивизии генерал-майора И. Лазаренко, решили военные историки, не входили в противоречие с требованиями действующих в тот период руководящих документов, соответствовали обстановке и полученным от штаба корпуса приказаниям.

– Приговор 1941 года на языке юридическом, – подчеркнул Сергей Фридинский, – не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Верховный суд России с такими доводами согласился и реабилитировал Лазаренко. Однако чтобы восстановить честное имя Героя, потребовались десятилетия упорной борьбы. Читаешь, например, книгу С. Смирнова «Брестская крепость» и задаешься вопросом: а кто же руководил ее обороной? Вот знаменитый майор Петр Гаврилов, последний из оставшихся в живых защитников Брестской крепости, оказывается, был командиром 44-го полка, входившего в состав 42-й дивизии. Той самой, которой командовал генерал-майор Лазаренко. Но о нем самом нигде ни слова.

В октябре 1943 года о снятии его судимости ходатайствовал тогда еще генерал армии Константин Рокоссовский. Судимость сняли, но не реабилитировали. В 1944 году Иван Лазаренко был восстановлен в звании генерал-майора, и 25 июня, командуя дивизией, погиб при освобождении Могилева. Спустя месяц ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Увы, посмертно.

Вот что рассказывает о его жизненном пути и военных подвигах энциклопедия «Герои Советского Союза», вышедшая в свет в 1987 году. «Родился 8 октября 1885 года в станице Михайловская ныне Курганинского района Краснодарского края в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1921 г. Окончил 7 классов гимназии. Работал забойщиком в шахте. В 1915–1917 гг. служил в армии. С 1917 г. в Красной гвардии. В Советской армии с 1918-го. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Окончил курсы «Выстрел», Военную академию им. М. В. Фрунзе. Участник советско-финской войны 1939–1940 гг. С началом Великой Отечественной войны на фронте. ­Командир 369-й стрелковой дивизии, 49-й армии, 2-го Белорусского фронта, генерал-майор Лазаренко в Могилевской операции умело организовал действия частей. 23–25 июня 1944 г. дивизия прорвала сильно укрепленную оборону противника, форсировала реки Проня и Бася и с боями продвинулась на 25 километров, нанеся врагу большой урон. Погиб в бою 25 июня в райо­не деревни Холмы Чаус­ского района Могилевской области. Звание Героя Советского Союза присвоено 21.07.1944. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Оте­чественной войны I степени. Похоронен в Могилеве в городском сквере. Его имя носят площадь и улица в Могилеве, на одном из домов которой установлена мемориальная доска»…

И в энциклопедии ни слова о генерал-майоре как о командире защитников Брестской крепости. Борьба за полную реабилитацию Ивана Лазаренко продолжалась и после того, как ценою своей жизни он доказал четкость своих действий при защите крепости, правоту перед военными чиновниками, в жестоких боях с коварными врагами ярко продемонстрировал талант полководца, доказав, какой он настоящий патриот Родины.

Справедливость была восстановлена, когда ушел из жизни сам Герой, не дождался ее и его сын, скончавшийся в 1980 году. Но всей душой почувствовал вкус справедливости внук Героя – Григорий Лазаренко. Он не зря боролся долгие годы за честь любимого деда. И победил! Полностью реабилитировав настоящего Человека и Героя своей Родины, Главная военная прокуратура России, Верховный суд тем самым открыли новую страницу истории Великой Отечественной войны с оголтелым, вероломным фашизмом. Ведь Брестская крепость с первых ее дней стала началом краха всей восточной кампании вермахта.