Честность ввести в кредо чиновника

Главная его цель – соз­дать профессиональное государство и поднять уровень благосостояния казахстанцев. В непрос­тых условиях мирового финансового кризиса наша страна определила стратегию стабильного, поступательного движения вперед.Не случайно первым блоком фундаментального программного документа выступают вопросы, относящиеся к формированию профессионального государственного аппарата. Это говорит о том, что Глава государства это нап­равление рассматривает как основополагающее для проведения модернизации в различных сферах деятельности. Ведь именно чиновникам проводить те реформы, которые заложены в новой программе развития страны. Для этого государственные служащие должны быть не только профессионально подготовленными, но и соответствовать высоким стандартам морально-этического воспитания. Человек, посвящающий себя государственной службе, должен быть честным, порядочным и компетентным. Большое внимание должно уделяться этике госслужащего. Сознательности казахстанских чиновников должно быть достаточно для критичного отношения к себе. Если человек оступился, скажем, запятнал свое имя, злоупотребил служебным положением или совершил должностное преступление, он должен сам уйти с государственной службы, какой бы пост ни занимал. Ну и, безусловно, необходимо повысить качество подготовки слушателей Академии госуправления.Следующий важный аспект – повышение доверия к казахстанской полиции и представителям судебной системы, которые осуществляют контроль за соблюдением конституционных прав человека. Глава государства уделил особое внимание аспектам модернизации этой ветви власти. Транспарентность, прозрачность, открытость – вот главные критерии оценки работы судей. Технические средства сегодня позволяют наблюдать за судебным заседанием в режиме онлайн, следить за графиком работы людей в мантиях на электронных информационных порталах. Таким образом, мы воспитываем открытость представителей власти по отношению к гражданам. Естественно, что, кроме экзамена на профессионализм, судьи при отборе должны проходить и, так сказать, комиссию нравов. Сегодня есть предложение ввести проверку на детекторе лжи. По моему мнению, это хорошее решение многих существующих сегодня проблем – и некомпетентность кадров, и взяточничество, и трайбализм. Необходимо совершенствовать и систему подготовки судей. Этот статус должны получать юристы высочайшего класса и с кристально чистой репутацией.Хорошим подспорьем в развитии гражданского общества будет и расширение практики общественных советов. Как отметил Глава государства, нужно значительно поднять роль и авторитет этих структур в принятии решений на государственном уровне. К сожалению, сейчас мнение их участников не всегда слышат, а часто в общественных советах и вовсе чиновников больше, чем представителей неправительственных организаций или предпринимателей. Между тем в такие структуры нужно приглашать людей деятельных, способных внести конструктивные предложения по усовершенствованию системы предоставления государственных услуг в той или иной области.Открытости государственной системы управления будет способствовать и введение обязательного декларирования доходов и расходов чиновников. По моему мнению, это будет одним из действенных инструментов противодействия коррупции.