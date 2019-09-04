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​Честный вуз – будущее страны
Юлия Бадина, член совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды»

Проанализировав рекомендации Лиги и ведущих вузов мира в сфере противодействия академической коррупции, модернизировали Кодекс академической честности, давший новый виток развития превентивных мер университета. Необходимо сказать, что кодекс был доработан при соблюдении полной открытости и с привлечением к обсуждению всех участников образовательного процесса.

Параллельно был дан старт развитию Центра обслуживания студентов, направленного на транспарентность оказания услуг обучающимся. Здесь студенты могут получить 23 услуги, в том числе 5 государственных. Принцип «одного окна» очень прост, но позволяет устранить бюрократические барьеры и коррупционные риски в системе взаимодействия «университет – студент». Актуальность центра возрастает с каждым днем, в планах – увеличение количества и расширение перечня оказываемых услуг.

Следующим шагом вуза в направлении развития добропорядочности участников образовательного процесса стало открытие «честного кафетерия» в рамках проекта «Территория честности». Здесь студенты, преподаватели и сотрудники, выбрав покупку, оставляют деньги в кассе, а при необходимости сами берут оттуда сдачу. Процесс купли-продажи происходит без продавца. Церемония открытия кафетерия состоялась с участием председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алика Шпекбаева и акима Карагандинской области Ерлана Кошанова.

В процессе профилактики коррупционных проявлений активные участники – обучающиеся вуза. Студентами университета поддержано республиканское антикоррупционное движение и открыт студенчес­кий клуб «Саналы ұрпақ». Важным моментом деятельности клуба стала встреча в стенах университета с руководителем проектного офиса «Саналы ұрпақ» Кайыржаном Токушевым.

Активистами клуба осуществляется работа на уровне peer-to-peer. За учебный год проведено более 30 разноформатных мероприятий для студентов всех курсов и специальностей. Среди них – проводимая дважды в год традиционная акция «Мы – за чистую сессию».

Учитывая важность профилактических мер в этом вопросе, в июле Правлением университета принято решение о создании комплаенс-офиса, призванного содействовать реализации антикоррупционной стратегии государства и координировать работу по формированию антикоррупционной культуры в образовательной среде.

Одна из первых задач офиса – анализ повторного изучения дисциплин в рамках летнего семестра, в результате чего было рассмотрено 244 таких случая. По итогам мониторинга фактов пропусков обучающихся без уважительных причин не выявлено.

Важной инициативой стало проведение мониторинговой кампании вступительных экзаменов в резидентуру, к которой были привлечены члены партии «Nur Otan». Был организован объективный структурированный клинический экзамен по 5 станциям неотложных состояний в медицине. Первым заместителем председателя филиала партии «Nur Otan» района им. Казыбек-би г. Караганды Алмой Бектуровой отмечено, что примененный метод оценивания знаний и навыков исключает коррупционную составляющую. А суть в том, что претендент перед экзаменом регистрируется, получая специальный идентификационный номер. В ходе оценивания независимыми экзаменаторами фигурировал только он, без каких-либо личных данных тестируемого. И балл претенденту также выставлялся по идентификационному номеру.

Стоит сказать, что за период проведения экзаменов в резидентуру подано 24 заявления на апелляцию, охватывающих в общей сложности 32 оценки по станциям. Независимой комиссией 11 оценок повышены, 3 – понижены, 12 – оставлены без изменений, при этом один заявитель не явился и один отозвал заявление.

На днях прошли ознакомительные лекции для первокурсников школ медицины, общественного здоровья и фармации, сестринского образования. Председатель правления – ректор Раушан Досмагамбетова, выступая перед первокурсниками, отметила, что основными принципами обучения в медицинском университете, помимо трудолюбия, является честность и добропорядочность.

В это же время комплаенс-офисом и активистами студенческого клуба «Саналы ұрпақ» проводилась акция честности. В ходе нее студентам разъяснены основные положения Кодекса академической честности и Антикоррупционного стандарта НАО «Медицинский университет Караганды». Организаторы обратили внимание обучающихся на основные понятия чести и этики профессионального сообщества, а также рассказали о возможных взысканиях в случае нарушения данных документов. Интерес к акции проявили и родители, поддержав политику университета в области противодействия коррупции и академической нечестности.

Итогом акции стало подписание студентами комплаенс-листов, подтверждающих их готовность быть честными медиками.

Благодаря активной позиции Медицинский университет Караганды стал объединяющей площадкой для руководителей учебных заведений региона по обсуждению вопросов противодействия коррупции. Сегодня вуз привлекает общественность к совместной работе. Налажена взаимосвязь с общественными объединениями, политическими партиями. И это необходимо университету для формирования нового специалиста системы здравоохранения, воспитанного на принципах честности и добропорядочности.

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