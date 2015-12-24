​Честолюбие – от слова «честь»

Ярче всего этой цели способствовал получивший широкое освещение конкурс «Лучший по профессии-2015», в котором сошлись команды сетевых районов № 1 и № 2, а также управления ремонтов. Этапы конкурса убедительно показали, что современный рабочий должен иметь не только умелые руки, но и высокий интеллект. До которого, кстати, иным, имеющим чисто денежное представление об успехе, еще расти да расти. Многие ли, например, смогут навскидку ответить, как вычис­лить массу трубы по ее длине, диаметру и плотности стали? Или: сварочную дугу каждый видел – а что она вообще собой представляет, по природе своей? Молчим? А участники конкурса на эти и другие вопросы отвечали без запинки – такими знаниями настоящий профессио­нал-энергетик по должности обязан владеть. Тут на конкурсе все равны были.

Потому все решила практическая часть, когда надо было выполнить лепестковый переход с большего на меньший диаметр трубы. Тут каждый продемонстрировал личное мастерство: слесарь – в замерах, газорезчик – разрезая в нужных местах трубу (чтобы можно было ей тот самый «лепестковый» вид придать), сварщик – накладывая швы. Как оно в реальных условиях бывает, когда бригада берется за работу. И притом, чтобы изделие получилось аккуратным, надежным и полностью соответствующим заданным параметрам, – как при работе на объектах.

В результате первое место заняла команда сетевого района № 2. И хотя в соревновании участвовали три коллектива, и вроде бы всем призовое место было обеспечено, соперничество выдалось очень напряженным. Во-первых, потому, что соперники действительно были равны по квалификации – на предприятии повышению профессио­нального уровня постоянное внимание уделяется. Как и привычке действовать в команде: новые трассы прокладываются, порывы устраняются не одним человеком. Во-вторых, без честолюбия, в хорошем смысле слова, ни в каком деле успеха не добьешься – это любой мастер подтвердит. И победа СР № 2 была предельным усилием завоевана. Ведь у команды управления ремонтов мастера выполнили задание даже изящней, однако времени на него у них ушло больше, и это обстоятельство жюри сочло решающим. Ведь при устранении аварий, особенно в зимнее время, временной фактор важен наравне с качеством. Отсюда – второе место. Третье присуждено команде СР № 1.

В личном зачете лучшим слесарем по обслуживанию теп­ловых сетей признан Агбай Бекежанов, лучшим газорезчиком – Жанат Салгарин (оба из сетевого района № 2), а команда управления ремонтов имела лучшего электрогазосварщика – Калымжана Козова.