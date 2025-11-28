Чемпионки мира по парапауэрлифтингу Фариза Толжан и Снежанна Бойко и их тренер Бахытбек Рысбаев удостоились поощрений от акима области Нурлыбека Налибаева

Фото Багдата Есжанова

Месяц назад впервые в истории области сразу две спортсменки из Приаралья завоевали звания сильнейших на планете. На мировом первенстве в Каире (Египет) Фариза Толжан выиграла золотую медаль в весовой категории до 50 кг, а Снежанна Бойко (до 41 кг) установила новые юношеские рекорды мира и Азии. Снежанна стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, в первый раз она выиграла золото в 2023 году в Дубае (ОАЭ).

Поздравляя параспортсменок, глава региона отметил их характер, силу волю и мастерство. За высокие достижения Нурлыбек Налибаев от имени жителей Приаралья вручил Фаризе Толжан ключи от новой квартиры, а Снежанне Бойко и тренеру Бахытбеку Рысбаеву – сертификаты по миллиону тенге.

Чемпионок также поздравили Герой Труда Казахстана Абзал Ералиев и директор ТОО «Астана сервис LTD» Муса Абдыкаликов.