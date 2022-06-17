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Чествовали лучших
Асет Калымов

В Талдыкоргане подвели итоги конкурса, проведенного среди лечебных учреждений области Жетысу.

На торжественном соб­рании, посвященном Дню медицинского работника, специалисты, признанные лучшими в своих номинациях, получили крупные денежные призы. Так, по решению жюри областного конкурса сертификат на сумму 7 млн тенге вручили врачу Ескельдинской район­ной больницы Бижамал Кульбековой.

В числе других награж­денных – обладатели званий «Лучший фармацевт» – талдыкорганка Махаббат Бодауова, «Лучшая медсестра» – Айжан Аймакова из Жаркента, а лучшим фельдшером признан Биржан Оспанов из Алакольского района. Всего в ходе церемонии нагрудными знаками «За вклад в сферу здравоохранения», медалями «Ветеран труда», почетными грамотами и благодарственными письмами отмечено около 30 мед­работников.

Поздравив виновников торжества с их профессиональным праздником, аким области Жетысу Бейбит Исабаев подчеркнул, что для оказания своевременной, доступной и качественной медицинской помощи в регионе есть все возможности. Прежде всего это свыше 10 тыс. специалистов, преданных своей профессии.

– Каждого из вас отличают не только верность долгу, милосердие, терпение, но и мужество, воля, самопожертвование, – отметил аким. – В полной мере медики показали это в период борьбы с пандемией коронавируса. Охрана и укрепление здоровья населения – первостепенная задача. Мы продолжим выделять средства, необходимые для развития сферы здравоохранения. В приоритете – повышение качества медицинских услуг, снижение уровня материнской и младенческой смертности, доступность высокотехнологичной медицины, внед­рение инноваций и передового мирового опыта.

В ответном слове победители и призеры конкурса заверили, что направят все свои усилия, знания и опыт на достижение поставленных перед ними задач.

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