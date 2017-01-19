В Главном командовании Национальной гвардии РК провели заключительный этап смотра-конкурса в номинациях «Лучший командир батальона», «Лучший начальник штаба батальона» и «Лучший заместитель командира батальона по воспитательной и социально-правовой работе». Главное требование к офицерам батальонного звена – полное соответствие уровней образования и квалификации военнослужащих квалификационным требованиям по занимаемой должности.
Подобные смотры-конкурсы проводятся каждый год в течение последних трех лет. Их цель – повышение уровня командирской подготовки офицеров, стимулирование должностных лиц батальонного звена на совершенствование ими своего профессионального мастерства, обмен передовым опытом, улучшение имиджа военнослужащих Национальной гвардии РК. Конкурс на звание лучшего офицера своего профиля проводился по итогам служебно-боевой деятельности 2016 года. В этом году в нем приняли участие шестнадцать офицеров, прошедших отбор на предварительных этапах состязаний.
В течение трех дней конкурсанты выполняли нормативы по строевой, тактической и физической подготовке, сдавали зачеты по стрельбе и управлению огнем, а также прошли экзамен на знание общевоинских уставов. Итоги заключительного этапа смотра-конкурса подвели вчера. Все призеры финального этапа конкурса, кроме грамот и денежной премии от командования, получат преимущество при выдвижении на вышестоящие должности и будут включены в кадровый резерв командного звена Национальной гвардии РК.