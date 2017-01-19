​Чествовали лучших

532
Даулет Елеусизов

В Главном командовании Национальной гвардии РК провели заключительный этап смотра-конкурса в номинациях «Лучший командир батальона», «Лучший начальник штаба батальона» и «Лучший замес­титель командира батальона по воспитательной и социально-правовой работе». Главное требование к офицерам батальонного звена – полное соответствие уровней образования и квалификации военнослужащих квалификационным требованиям по занимаемой должности.

Подобные смотры-конкурсы проводятся каждый год в течение последних трех лет. Их цель – повышение уровня командирской подготовки офицеров, стимулирование должностных лиц батальонного звена на совершенствование ими своего профессионального мас­терства, обмен передовым опытом, улучшение имиджа военнослужащих Национальной гвардии РК. Конкурс на звание лучшего офицера своего профиля проводился по итогам служебно-боевой деятельности 2016 года. В этом году в нем приняли участие шестнадцать офицеров, прошедших отбор на предварительных этапах состязаний.

В течение трех дней конкурсанты выполняли нормативы по строевой, тактической и физической подготовке, сдавали зачеты по стрельбе и управлению огнем, а также прошли экзамен на знание общевоинских уставов. Итоги заключительного этапа смотра-конкурса подвели вчера. Все призеры финального этапа конкурса, кроме грамот и денежной премии от командования, получат преимущест­во при выдвижении на вышестоящие должности и будут включены в кадровый резерв командного звена Национальной гвардии РК.

