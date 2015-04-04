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Чествовали разведчиков недр
Сергей ОСАНОВ, Астана
В этот день 182 передовика производства этой отрасли получили благодарственные письма, грамоты, а также ведомственные награды, еще 77 человек были удостоены званий "Почетный разведчик недр Республики Казахстан", "Отличник разведки недр Республики Казахстан" и "Первооткрыватель месторождений Республики Казахстан".

Выступая перед собравшимися, министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев подчеркнул, что геология вновь становится одной из приоритетных в экономической политике государства. В нынешнем году начата реализация 5-летней программы геологоразведочных работ с участием национальных компаний ("КазМунайГаз", "Казатомпром", "Таукен-Самрук", "Казгеология"), крупных недропользователей ("Казцинк", Казахмыс) и инвесторов. Программой ГРР на 2015–2019 годы предусма­тривается проведение геологических исследований с целью выявления новых перспективных участков и площадей на основные виды полезных ископаемых (золото, медь, полиметаллы).

– Со стартом программы индустриализации в отрасли было сделано многое. И это благодаря вашему труду, – сказал, обращаясь к присутствующим, Асет Исекешев. – Поэтому я выражаю благодарность вам, всей геологической общественности. Впереди нам предстоит решить еще немало задач. И я верю в то, что мы вложим все свои силы для достижения намеченных целей.

Напомним, профессиональный праздник геологов Казахстана был учрежден в 2011 году Указом Президента РК Н. Назарбаева.

Сегодня в отрасли трудятся более 14 тыс. человек. За последние несколько лет сфера геологии и недропользования претерпела существенные изменения. Начаты реформы по трансформации системы управления минерально-сырьевым комплексом, созданию условий для улучшения инвестклимата в отрасли, трансферту передовых технологий, развитию инфраструктуры и повышению профессионального уровня работников отрасли.

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