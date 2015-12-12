​Чествовали товаропроизводителей

В столичном Дворце Независимости состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии Президента «Алтын сапа», конкурса по социаль­ной ответственности «Парыз» и конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана».

Как сообщила пресс-служба главы Правительства, Премьер-Министр К. Масимов вручил золотые награды «Парыз» лауреатам в категории «Субъекты крупного предпринимательства», победившим в номинациях «Лучшее социально ответственное предприятие» – ТОО «Саутс-ойл» и «Лучший коллективный договор» – АО «Акбулак». Специальной премией «Лидер качества в товарах для населения» К. Масимов наградил АО «Рахат».

Всего в этом году в конкурсе приняло участие 541 предприятие из всех регионов республики.