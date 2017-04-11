​Чествовали воинов-спортсменов

– Из года в год в упорной борьбе вы приумножаете медальную копилку нашей родины, достойно защищаете честь страны и Вооруженных сил. Сегодня Министерством обороны уделяется важное внимание физической подготовке военнослужащих, что, несомненно, имеет свои плоды, и спортивные результаты не заставляют себя ждать. Спорт в Вооруженных силах идет вперед, и я надеюсь, что в будущем мы будем также держать высокую планку, – обратился он к спортсменам.

На сегодня в Центральном спортивном клубе армии МО РК действуют три команды по военно-прикладным и 15 команд по олимпийским видам спорта. Военные спортсмены успешно выступают на республиканских турнирах, достойно представляют Казахстан и Вооруженные силы нашей страны на мировой арене, демонстрируя высокие результаты и отличную физическую подготовку. С начала текущего года более 100 спорт­сменов ЦСКА приняли участие в 17 соревнованиях республиканского и международного уровня, где завоевали более 70 медалей различного достоинства.