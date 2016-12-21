​Чет, счет, перерасчет...

Карагандинский областной суд отказал в удовлетворении заявления АО «ПТВС» Жезказгана о признании недействительной внеплановой проверки и незаконными предписаний ДАРЕМ области и оставил в силе решение экономического суда.

Конфликт между предпринимателями и монополистом «отметил» годовщину – в октябре 2015 года услугодатель произвел свой расчет потребления тепловой энергии. А с наступлением нового отопительного сезона плата за услуги отопления для не имеющих приборов учета выросла почти в пять раз в сравнении с прошлым годом. Как отметил директор Жезказганского филиала РПП Карагандинской области Журсинбай Лекеров, из счет-фактур видно, что рост произошел из-за увеличения объемов потреб­ляемой тепловой энергии на каждый объект.

Но у всех предпринимателей на объемы оказываемых услуг уже имелись договоры по месяцам, заключенные ранее с АО «ПТВС». И дополнительных соглашений они не подписывали. Тогда на каком основании от плативших за офис из двух комнат 30 тыс. тенге потребовали оплату в 200 тыс.? С 1 января 2016 года для субъектов бизнеса, не имеющих приборов учета тепла, тариф на тепловую энергию увеличился на 73% и составляет 6 810 тенге/;Гкал без НДС. Это самый высокий тариф в Карагандинской области.

Когда руководители бизнеса обратились к монополисту за разъяснениями, предприятие тепловодоснабжения отказало им в ответе. В разбирательствах с перерасчетом услугодатель каждый раз требовал от предпринимателей предоставления расчетов пот­ребления. В то же время выполненные сторонними экспертными организация­ми выводы услугодателем не брались во внимание. Монополист вносил свои правки и уточнения. В итоге иным потребителям приходилось по нескольку раз ездить в областной центр и обращаться в экспертные организации. Законность действий монополиста обсуждалась не раз на советах по защите прав предпринимателей, да безрезультатно.

После обращения филиа­ла РПП антимонопольный орган проверил деятельность АО «ПТВС» и выявил свыше 7 млн тенге необос­нованного дохода с потребителей.

– Закон РК «Об электроэнергетике» гласит, что «государственное регулирование в области электро­энергетики осуществляется в целях максимального удовлетворения спроса потребителей энергии и защиты прав участников рынка электрической и тепловой энергии путем создания конкурентных условий на рынке, гарантирующих потребителям право выбора поставщиков электрической и тепловой энергии». К сожалению, реальная конкуренция на рынке электрической и теп­ловой энергии фактически отсутствует. Практика показывает, что предприниматели не защищены от произвола монополистов, несмотря на количество принимаемых нормативно-правовых актов в сфере ЖКХ, – говорит Ж. Лекеров.

Во время проверки дея­тельности АО «ПТВС» выяс­нилась и незаконность самих договоров, заключенных на услугу снабжения тепловой энергией. Апелляционное постановление вступило в законную силу со дня оглашения – 23 ноября 2016 года. В пресс-службе региональной Палаты предпринимателей ответили, что пока неизвестно, как Жезказганское предприятие теп­ловодоснабжения будет возвращать потребителям услуг незаконно полученные им суммы.